Astro's Playroom-studioet blir større

Sony satser i denne konsollgenerasjonen enda mer på deres amerikanske og europeiske studioer enn tidligere. Men det betyr ikke at de helt har glemt studioene fra deres hjemland.

PlayStation Blog offentliggjorde i går et stort intervju med lederen av PlayStation Studios Hermen Hulst, og her ble han spurt om japanske studioer fortsatt er en prioritet for Sony fremover. Team Asobi er offisielt et eget selvstendig studio under PlayStation Studios. Det bekreftet han og fremhevet utvikleren av Astro's Playroom som et viktig studio i fremtiden:

"We're building Team Asobi in Tokyo, a world-class studio that are developing a franchise for all ages with global appeal. Such a creative team."

Det Tokyo-baserte Team Asobi bekrefter også selv at de har skrudd opp ambisjonsnivået:

"Following the release of Astro's Playroom for PlayStation 5, Team Asobi is now spreading its wings and growing bigger! This is a very exciting time for the team, and we are very much looking forward to this next chapter," meddeler studioets kreative leder Nicolas Doucet i en seperat artikkel på PlayStation Blog.

Studioet har i denne sammenheng også offentliggjort en ny logo, som du kan se nedenfor. Astro's Playroom, som er inkludert med alle PS5-konsoller, viste at studioet nok en gang er særdeles dyktige til å utnytte hardware på kreative måter, så det blir spennende å se hva deres nye spill går ut på.