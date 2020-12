Astro's Playroom-studioet har ideer til flere spill i serien

Du ser på Annonser

Astro's Playroom ble godt mottatt av spillere og kritikere verden over, også fra oss, og har nok trolig blitt spilt av veldig mange ettersom det er forhåndsinstallert på PlayStation 5. Det er mange som synes at Sony burde kjøpe opp studioet som har laget spillet, Team Asobi, og det er kanskje smart med tanke på at de nå har flere ideer på gang.

I et intervju med Edge sier studiosjefen Nicholas Doucet følgende om hvordan de jobber med DualSense-kontrolleren:

"In Team Asobi we're always trying to come up with ideas from technology, and so there are lots of things we want to try and do around the controller. And as we make these prototypes, if one of them turns out to be a game idea in its own right, it could end up being a new direction that we take and we'll run with it. So it could be one or the other, but at this moment in time I don't really know."

Forhåpentligvis får de nok ideer til å lage flere spill, for jeg håper virkelig ikke vi har sett det siste av Astro Bot på PlayStation 5!