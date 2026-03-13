Asus CEO: Apples MacBook Neo er et "sjokk" for hele PC-bransjen

Apple har sjelden blitt assosiert med ordet "budsjett", men med sin nye MacBook Neo snur selskapet konvensjonell visdom på hodet, og ifølge Asus-sjefen har datamaskinen skapt betydelig bekymring blant PC-produsenter verden over.

I en samtale med investorer beskriver Hsu hvordan Apples aggressive prising - rundt 600 dollar - er noe bransjen rett og slett ikke hadde forutsett. Historisk sett har Apples datamaskiner blitt klassifisert som premiumprodukter, men med Neo tar selskapet steget inn på et område som normalt domineres av Windows og Chromebook.

"Tidligere har Apples priser alltid vært høye, så når de nå lanserer et svært budsjettvennlig produkt, er dette åpenbart et sjokk for hele bransjen."

Hsu beskriver også hvordan PC-bransjen for tiden prøver å finne ut hvordan de skal reagere på dette produktet.

"I hele PC-økosystemet har det faktisk vært mange diskusjoner om hvordan man skal konkurrere med dette produktet"

Samtidig har datamaskinen noen klare begrensninger. Blant annet nevnes det ikke-oppgraderbare minnet som en akilleshæl, noe som ifølge Hsu gjør at datamaskinen egner seg best til surfing og enklere oppgaver. Samtidig viser tidlige tester at A18-brikken - som er den samme som brukes i iPhone - leverer overraskende høy ytelse og i mange tilfeller utkonkurrerer Windows-maskiner i samme prisklasse.

Vil Neo bli Apples neste store suksess, og har PC-bransjen grunn til å være bekymret? Det får vi helt enkelt vente og se i ukene som kommer, og for de som er interessert, har Neo vært tilgjengelig i butikkene siden 11. mars.

Har du planer om å skaffe deg en Neo, eller har du kanskje allerede gjort det?