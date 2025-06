Asus forklarer hvorfor Xbox Ally har LCD-skjerm i stedet for OLED

HQ

Den kanskje største nyheten fra søndagens Xbox Games Showcase var bekreftelsen på at en bærbar Xbox faktisk er på vei i form av Xbox Ally (og dens storebror, Xbox Ally X). Selv om vi ikke fikk noen prislapp eller lanseringsdato virker de fleste imponert over maskinvaren - bortsett fra én detalj.

Noen har lagt merke til at skjermen er LCD i stedet for OLED. Nå forklarer Whitson Gordon fra ROG Ally-teamet (takk Pure Xbox) hvorfor de bestemte seg for å gå med LCD, og årsaken er litt mer kompleks enn forventet. Det viser seg at Variable Refresh Rate (VRR), som eliminerer riving og hakking, noe som resulterer i en jevnere og mer visuell opplevelse, ikke kunne ha blitt implementert på en rimelig måte med OLED:

"Vi så på OLED igjen i år, vi gjorde en del FoU og prototyping med OLED, men det er fortsatt ikke der vi ønsker at det skal være når vi tar VRR med i beregningen. Og vi er ikke villige til å gi opp VRR, jeg trekker den streken i sanden her og nå. Jeg er av den oppfatning at hvis en skjerm ikke har variabel oppdateringsfrekvens, er det ikke en spillskjerm i år 2025.

Og OLED med VRR bruker i dag betydelig mer strøm enn LCD-skjermen som vi bruker på Ally, og den koster mer."

Batterilevetiden har vært noe tidligere ROG-enheter har blitt kritisert for, og det er helt klart noe brukerne prioriterer. Det har blitt tatt hensyn til sammen med andre faktorer som spillere anser som spesielt viktige i en håndholdt spillenhet:

"Det er veldig, veldig tydelig at når vi ser på hva folk vil ha, er det noen få ting de verdsetter over alt annet akkurat nå. De vil ha lengre batterilevetid, de vil ha mer ytelse, og de vil ha en bedre programvareopplevelse. Det er de aller største tilbakemeldingene vi fortsatt ser på disse enhetene, og derfor har vi lagt all vår innsats i disse tingene i år."

Xbox Ally lanseres senere i år, og vi kommer selvfølgelig tilbake når vi vet mer om den bærbare enheten og har testet den selv.