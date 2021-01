Asus introduserer spennende nye laptoper i ROG-serien

Du ser på Annonser

Skulle du ikke ga fått det med deg så er CES 2021 i gang for fullt, dog kun i digitalt format. Det betyr heldigvis ikke at det ikke er masser av annonseringer, og særlig Asus har gjort seg bemerket med nye avsløringer i deres ROG-serie.

Nærmere bestemt er det snakk om en rekke laptoper med gaming som hovedfokus, som nå benytter seg av kraftige AMD CPUer og helt nye RTX 30-serie MaxQ- (og MaxP)-grafikkort.

Den nye ROG Zephyrus Duo fås med AMD Ryzen 9 5900X CPU og et Nvidia RTX 3080. Utover det kan du velge mellom et 4K 120Hz-display med 100% Adobe RGB-fargekorrekthet, eller et 300Hz FHD-display med 3ms forsinkelse. Den nye ROG Strix Scar 17 har likeledes blitt oppdatert med liknende spesifikasjoner.

Men det er mest av alt ROG Flow 13-laptopen som har fått mest oppmerksomhet. Den mer slanke og lette ultrabooken fås med en Ryzen 9 5980HS CPU, et Nvidia GTX 1650 og veier bare 1,3 kilo, men den kan kombineres med en like så lett ekstern CPU, som inneholder et komplett desktop-RTX 3880. De lover dessuten 10 timers "full gaming" fra batteriet.

Du kan se noen bilder nedenfor.

ROG Flow 13

XG Mobile

Strix Scar 17