Asus Italia: Den bærbare Xbox lanseres i sommer

En av de mest spennende annonseringene under årets ikke-E3 var selvfølgelig Xbox Ally, en bærbar Xbox bygget av Asus. Den kommer i to versjoner med ganske fin ytelse og slippes faktisk allerede i år. Men når da?

Det vet vi dessverre ikke, men har notert oss at Asus Italia på Facebook skriver at den kommer ut i løpet av sommeren. Innlegget ligger der fortsatt i skrivende stund, så de ser ikke ut til å ha noe hastverk med å fjerne det heller (oversatt med Bing) :

"Vi hadde et oppdrag: å få deg til å spille bedre og lenger ... overalt. Snart vil du kunne gjøre det 🔜 #ROGXboxAllyX kommer i sommer"

Forutsatt at det er sant, er det verdt å huske at september regnes som en sommermåned rundt Middelhavet, og gitt at vi ikke har en prislapp heller, er september sannsynligvis det tidligste vi kan forvente det.

I går la imidlertid Windows Central ut en artikkel om Xbox Ally-utgivelsen og skriver at deres kilder sier sent i oktober. Siden de normalt er pålitelige, vil vi ikke avvise dette som en mulighet.

Forhåpentligvis vil Microsoft fortelle oss mer snart, slik at vi ikke trenger å spekulere, men en lansering i september eller oktober virker ganske sannsynlig.