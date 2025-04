Asus og Microsoft hinter til et samarbeid om en bærbar Xbox

HQ

Nylig kom en The Verge-rapport som antydet at Asus og Microsoft jobber sammen om Project Kennan, en kommende bærbar spillenhet som vil være det nærmeste vi kan komme en bærbar Xbox. Dette gjorde selvfølgelig mange mennesker glade fordi Asus allerede lager Rog Ally X-enhetene, som generelt anses å være blant de beste håndholdte spill-PC-ene på markedet.

Tanken med Kennan er at Asus vil bygge den, trekke på sin erfaring med Ally-produktlinjen, men at den vil tilby "et universelt bibliotek med Xbox- og PC-spill" og sømløst smelte inn i Microsofts Xbox-designestetikk. Nå har vi en veldig sterk indikasjon på at dette faktisk ser ut til å være sant, og kildene til dette er ... Asus og Microsoft.

Førstnevnte la nemlig ut et lite hint om prosjektet på sosiale medier, noe som fikk den offisielle Xbox-kontoen til å svare med den samme animerte GIF-en de brukte da Xbox Series S ble avslørt tidligere enn planlagt.

Siden hintingen nå er i full gang, antar vi at en kunngjøring ikke er så langt unna, noe som igjen betyr at premieren kan skje så tidlig som i år - noe det ofte har gått rykter om.