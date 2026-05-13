ASUS Open lar deg kjøpe PC-er uten operativsystem

HQ

Endelig begynner en av de største produsentene av ferdigbygde datamaskiner å selge maskiner uten forhåndsinstallert operativsystem, noe som åpenbart åpner døren ikke bare til lavere priser, men også til en verden fri for bloatware.

ASUS Open, som konseptet heter, er en ny tilnærming fra produsenten, og vil sannsynligvis få mange entusiaster til å ta en nærmere titt på maskinene deres. Asus ser nå ut til å ha innsett at det finnes et voksende publikum som heller vil installere sin egen programvare enn å finne seg i nok en pakke med forhåndsinstallerte apper og påtvungne AI-funksjoner.

Og selv om det neppe vil tiltrekke seg "gjennomsnittsbrukeren", føles det som et smart trekk. For ikke å snakke om at det er fint å ha flere alternativer, og i en tid der alternative operativsystemer som Linux faktisk er i ferd med å bli betydelig mer brukervennlige, er det virkelig spot-on.

Er dette noe som gir deg lyst til å sjekke ut ASUS-maskiner?