Asus presenterer Fragrance Mouse: En datamus med duft

Datatilbehør som avgir en distinkt duft er absolutt ikke noe nytt, men en datamus med et rom for eteriske oljer er noe vi ikke har sett før. Det er nettopp dette Asus har introdusert med sin nye Fragrance Mouse MD101, som lar brukerne fritt velge sin foretrukne duft - enten det er furuskog, roser, lavendel eller til og med kaffe og nybakt brød. Beholderen er avtakbar og kan enkelt rengjøres for å bytte duft etter ønske.

Musen er tilgjengelig i hvitt eller rosa, med justerbar følsomhet fra 1 200 til 2 400 DPI. Den drives av et enkelt AA-batteri, som Asus hevder kan vare i opptil ett år. Tilkobling tilbys via Bluetooth eller en trådløs USB-mottaker, og undersiden er utstyrt med PTFE-belagte glideflater for jevn bevegelse over forskjellige overflater. Asus har ennå ikke kunngjort prisen for Fragrance Mouse MD101.

Høres dette ut som noe du kunne være interessert i?