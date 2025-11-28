Det er vanskelig å ikke se på Asus ProArt PA27JCV og se den som en direkte utfordring til Apples Studio Display. Jeg sier dette hovedsakelig fordi akkurat dette panelet har den relativt sjeldne 5K-oppløsningen som ble popularisert av LGs UltraFine -skjerm, som var skreddersydd for Apple -produkter (og ble offisielt solgt gjennom Apple selv en stund) .

Men på ekte Asus -måte kan du få skjermen vi skal anmelde her for rundt £650, sammenlignet med en Studio Display -prislapp på hele £1 500. Det er utvilsomt aspekter av den generelle brukeropplevelsen der Apples tilbud er sterkere - høyttalere og webkamera er bare to av dem. Men hvis du er ute etter en relativt billig skjerm designet spesielt for kreativt arbeid og ikke ønsker å betale merprisen Apple, er det vanskelig å klage.

Ok, så et 27-tommers IPS-panel i 5120x2880, dvs. 5K, noe som gir en ppi på 218. Den dekker 99 % DCI-P3, noe som er ganske respektabelt for et IPS-panel, og har, som så mange andre Asus -skjermer, en Calman -verifisering av et Delta-E -avvik på mindre enn 2, noe vi selv bekreftet med testutstyr som bekreftet 1,7, så slett ikke dårlig. I tillegg er det HDR10-støtte via en DisplayHDR 500-sertifisering, noe som absolutt er merkbart. Du får ikke den høyere oppdateringsfrekvensen, og det hadde vært fint når en god laptop-skjerm klarer det samme med 120 Hz, men vel og merke.

Selvfølgelig vet du også at selve panelet bare er en del av den totale opplevelsen. Det er 96W PD gjennom USB-C, noe som betyr at den kan fungere som lader for en tilkoblet MacBook Pro eller lignende, og Auto KVM betyr at det er superenkelt å bytte mellom to tilkoblede enheter.

Jeg vil imidlertid si at hvis du ser på Apples Studio Display, for eksempel, og også de nye LG UltraFine -skjermene (seriøst, den nye Evo 32U990A er nydelig), er PA27JCV ikke bare subtil, den har også en tendens til å være kjedelig. Ja, PC-produsentene kan alltids gjemme seg bak Apple-kritiske forbrukere og hevde at det er funksjonalitet, ikke estetikk, som teller. Det er også til en viss grad riktig, men samtidig har disse ProArt -skjermene knapt utviklet seg de siste 5-7 årene, og det kan være på tide å ta en titt på LGs nye serie, eller til og med Huaweis vakre MateView -skjerm, og oppdage at du enkelt kan appellere til et mer moderne hjem eller arbeidsplass uten å gå på kompromiss med hva skjermen faktisk trenger å kunne gjøre. Slik det ser ut nå, kunne denne ganske dyre skjermen lett blitt plassert på en gjestedatamaskin på det lokale biblioteket, noe som er litt synd.

Når det er sagt, opplevde jeg ikke det som påpekes i andre anmeldelser, nemlig ganske forferdelig lokal nedtoning mellom skjermens delte soner. Ja, det er et IPS-panel, så det er en merkbar glorieeffekt rundt lyse objekter på mørke bakgrunner, og hvis du redigerer i mørke programvaresuiter som Photoshop, er det mer en mørk gråfarge enn den klare effekten du får når det enten er en overflod av dimmesoner eller individuelle piksler kan slå seg helt av.

Når det er sagt, tror jeg fargekjemi og kalibrering vil ha mye større innvirkning på den tiltenkte kundegruppen, og her kan Asus stole på sin veletablerte prosess. Jeg liker PA27JCV, men samtidig synes jeg at disse panelene og disse prosessene fortjener litt mer utholdenhet på den fysiske designfronten. Og det gjør vi.

