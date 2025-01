Asus ProArt PZ13

HQ

Et av hovedproblemene for skaperne ser ut til å være å finne et reelt alternativ som ikke koster 2 000-3 000 pund, men som likevel gjør alt du forventer av en moderne bærbar datamaskin, har lang batterilevetid og en solid skjerm med høy fargenøyaktighet.

Løsningen for Asus er deres ProArt PZ13. Den er "militærtestet" og har en IP52-klassifisering. Litt pussig formulering, for i fotnotene innrømmer de direkte at det å oppfylle MIL-STD-810H-standarden på ingen måte er det samme som egnethet for militært bruk, som kanskje overraskende nok er kjent for å stille litt høyere krav til robusthet og evne til å kunne betjenes med fingre som er våte, dekket av gjørme eller slam. "Jeg sverger på at den er militær, Terkel." Den kan imidlertid fungere ned til 30 minusgrader, men på grunn av det ekstremt uregelmessige vinterværet har jeg ikke hatt mulighet til å teste denne påstanden.

Den har en OLED-berøringsskjerm og drives av Snapdragon X Plus -plattformen, som er mest kjent for å bruke en NPU, og det er også 45 TOPS for de som bruker mye AI i arbeidet sitt. Nå er vi ingen eksperter her i redaksjonen - men det ser ut til å være en generell standard at en 40 TOPS NPU er et absolutt minimum for å bruke selv den mest grunnleggende AI til profesjonelt bruk, og at grafikkort som støtter dette, ofte er mer enn 25 ganger dette tallet. Til sammenligning er Apples M4-brikke på sølle 38 TOPS - så det er på ingen måte en svak plattform. Microsoft CoPilot er også inkludert, og nei, vi kommer aldri til å bruke det merkelige og lange fulle navnet på det her. På den annen side bråker den en del når man trykker på den; vi målte 44 dB.

Det er flott at lysstyrke og farger kan justeres automatisk i henhold til omgivelsene. Men en så smart funksjon er litt meningsløs når bare 60 Hz støttes.

På den annen side er det en Asus Pen, den nyeste 2.0-versjonen, og både SD- og micro-SD-porter. Det er 16 GB LPDDR5X-minne og 1 TB lagringsplass inkludert.

Det hele er laget som et 13" nettbrett med kickstand. Vi snakker 16:10-sideforhold og 3K, men selv om responstiden er 0,2 ms, er oppdateringsfrekvensen bare 60 Hz. Det er litt rart når nesten alle de andre OLED-skjermene til Asus har 120 Hz, men du får likevel 100 % DCI-P3.

For en gangs skyld er prisen enkel; det finnes bare én modell, og den koster 1 199 pund. Det er litt i den dyre enden, og det er ingen tvil om at den er til forretningsbruk. Lyden er fin for samtaler, men alt utover det er ganske dårlig.

En fin detalj er webkameraet - det er bare 1080p, men det er faktisk bra selv om det bare er 5 MP, og det er et annet på fronten med 13 MP. Jeg fikk imidlertid aldri helt taket på tastaturet, med kort slaglengde og piltaster som er som skapt for mus.

Batteriet på bare 70 Whr skremte meg litt, men det varte lett i 18+ timer - selv om du under tung belastning sannsynligvis vil finne det vanskelig å komme over tre timer. Det gjorde vi i hvert fall. Eksteriøret er solid, og denne er helt klart laget for redigering og arbeid på farten. Så jeg har vanskelig for å tro at de ikke har lagt inn et kraftigere batteri og et 5G-modem. Men en nesten fargekorrekt skjerm og mange tilkoblingsmuligheter veier opp for dette. Og det er en kraftigere versjon av CPU-en, noe som ville ha gitt mer mening.