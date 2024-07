Asus ROG Ally X

Etter hvert som årene har gått, har jeg blitt ganske overbevist om at Windows 11 rett og slett ikke er en god programvareplattform for å få en god, effektiv og sømløs spillopplevelse, spesielt ikke i en håndholdt setting. Ja, Windows 11 er fortsatt et OS-alternativ som praktisk talt alle PC-spillentusiaster lanserer spill fra via Steam, GOG og andre økosystemer, men løftet om den konsolllignende håndholdte PC-spillopplevelsen er noe stort sett bare Windows kan oppfylle.

Med tiden kan det hende at Microsoft tar seg sammen og lanserer en versjon av Windows, eller en slags Xbox-sentrisk plattform, men foreløpig må jeg innrømme at jeg personlig synes SteamOS via en Steam Deck er den mest strømlinjeformede og brukervennlige måten å spille PC-spill på via en håndholdt PC.

Men la oss late som om du er der ute og allerede har bestemt deg for at de naturlige begrensningene til SteamOS ikke er noe for deg. Kanskje du elsker det faktum at det er et fullverdig desktop OS som kjører under spilloverlegget ditt, kanskje du vil spille titlene som AntiCheat blokkerer på SteamOS eller som fortsatt mangler optimaliserte Linux-porteringer, eller kanskje en stor del av spillsamlingen din bare er på andre butikkfronter enn Steam. Uansett er det et marked for Windows-baserte håndholdte, og det er vanskelig å anbefale noe annet enn en ROG Ally X fra Asus.

ROG Ally har allerede vært et slags defacto-valg for mange i dette spesifikke hjørnet av markedet, og det med rette, og Ally X adresserer praktisk talt alle klagene, men uten å flytte nøkkelkomponenter, ettersom denne oppgraderte varianten rett og slett ikke har noen ny, forbedret AMD SoC-plattform å gå videre til - ennå. En Ally 2 vil mest sannsynlig bruke AMDs kommende Strix Point Mobile APUs, men det vet vi ikke sikkert ennå.

Det vi får er imidlertid ganske betydelig, om enn bare som en midtgenerasjonoppdatering. Først og fremst er det en dobling av batteristørrelsen fra 40 til 80Whr, noe som skal gi ... vel, en dobling av den nåværende batterilevetiden, enten det er under full gass eller i Silent. Og mens vi er inne på disse spesifikke profilene, har Asus økt strømbudsjettet til Ally X med noen få watt. Det er bare 2-3 i hver profil, men kombinert med raskere og mer RAM, nærmere bestemt 24 GB DDR5 ved 7500 MT/s (takk Linus Sebastian for at du endelig lærte meg at dette er en bedre parameter å måle etter). Kombinert med det faktum at du nå får en litt bedre 1 TB SSD i form av en PCIe 4.0 NVME m.2. 2280, og den nevnte batteriøkningen, er det en solid oppgradering. Maskinen bruker også den samme skjermen som før, en 7-tommers 1080p/120Hz IPS-skjerm. Det er synd at Asus ikke har funnet en måte å redusere rammen rundt den på, for det er mye plass som går tapt her, men skjermen var ikke tidligere en viktig bekymring, og den fungerer fortsatt fint.

Det er for tiden mye kontrovers rundt Asus spesielt og deres mildt sagt dårlige kundestøtte, og som det ser ut nå har de lovet å snu hele tilnærmingen på hodet. Likevel, vær spesielt oppmerksom når du kjøper noe fra Asus, men til tross for dette er jeg langt mer fornærmet over det faktum at du ikke får en veske. Det holder rett og slett ikke. Selv om det er hyggelig å se Asus droppe det proprietære XG Mobile -formatet og i stedet bytte til vanlig USB 4, noe som betyr at du kan koble til et hvilket som helst eksternt grafikkort.

Det høres ut som en liten ting, men totalt sett er X-modellen en ganske betydelig oppgradering som gir mening i mange situasjoner, mest på grunn av det mye, mye større batteriet. Det er noen få spill der vi sporet litt flere bilderammer i utvalgte titler på tvers av alle strømprofiler, og litt forbedret ergonomi (samt muligheten til å erstatte analoge pinner med Hall Effect -varianter), og det er ikke ingenting. Det kommer selvfølgelig an på hvor sultne spillene dine er på mer RAM. Cyberpunk 2077 er et ganske slående eksempel, og slår både Lenovo Legion Go og den forrige Ally ganske greit, og Shadow of the Tomb Raider og Hitman 3 ser også ut til å være fornøyd med den ekstra RAM-en med økninger på mellom 15 og 20 %. Forza Horizon 5 er imidlertid ganske likt.

Men med det må vi dessverre gå tilbake til Windows. Og jeg vet også at ikke alle egentlig bryr seg om plattformens åpenhet og tilpasningsdyktighet. Hvis det er deg, så er Ally X stort sett perfekt, men for meg blir det stadig tydeligere at Windows rett og slett ikke er kompatibel med en opplevelse som bare kan nås via en kontroller. Bare oppsettet denne gangen tok flere timer, blant annet fordi Windows er helt ute av stand til å forstå at dette ikke er en tradisjonell datamaskin, og spør meg om jeg vil starte opp fra en skybasert sikkerhetskopi av en jobbmaskin fra april. Berøringsbasert styring må inn i bildet igjen og igjen, og selv om Armory Crate SE er et fint programvareoverlegg, kommer Windows stadig i veien for seg selv.

SteamOS er dette operativsystemet overlegent på alle måter, men det er også mer begrenset, og dessuten er det virkelig, virkelig ikke Asus' feil at Windows ikke fungerer godt som plattform. Gjennom Armory Crate SE har Asus definitivt gjort så godt de kan.

Utover det er det imidlertid verdt å slå fast at Ally X som en oppdatering bare er et ytterligere bevis på at Asus har det beste Windows-baserte håndholdte tilbudet, og leverer den mest allsidige håndholdte som er mulig gjennom enkel optimalisering, strømlinjeforming og strategisk plasserte komponenter. Her er det ingen begrensninger, og det er rikelig med rom for ytterligere tilpasning. Om du stoler på Asus når det skjer noe med din Ally X er en helt annen sak, og håpet er at de virkelig har tenkt å forandre sin kundesupport og service i overskuelig fremtid, slik de hevder at de vil.