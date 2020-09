Asus ROG annonserer PC-event for neste generasjon

Du ser på Annonser

Det skjer mye på PC-markedet for tiden. Nylig lanserte Nvidia deres nye RTX 3000-serie som setter nye grenser for hvordan PC-spill skal prestere, og det ser ikke ut til at tempoet faller heller, for AMD er snart klare for å komme med sitt motsvar til dette.

Asus vil markere dette og har avslørt via en pressemelding at de den 26. og 27. september fra klokken 16-22 begge dagene sparker i gang en feiring, der de skal fokusere på nestegenerasjons hardware, hvor du kan vinne masse fete premier og også få gode tilbud på en rekke utvalgte Asus-produkter

"These two days will be dedicated to showcase the next generation or PC gaming hardware including the new RTX 30 series graphics cards. Hosted on YouTube as well as Twitch we will team up with the popular case modders Timpelay and Forsberg Customs, inspiring you to build some really high end PCs. Just like at regular events there will be plenty of ASUS staff available to answer those techy questions. During the 2nd day we will put our RTX 30 gaming setups to the test, tweaking and finally benchmarking with some of the latest new gaming titles."

Det kommer også en spesiell briefing om Asus' nye TUF RTX 3080-kort. Den kan du se her.