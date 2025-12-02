Asus ROG Azoth 96 HE

275 pund er definitivt en absurd pris for et tastatur. Det kan vi lett bli enige om, og det vil være et ganske gjennomgående kritikkpunkt gjennom hele denne anmeldelsen. Men samtidig lever vi i en virkelighet der slike tastaturer utvilsomt finnes . Det samme gjelder hodesett som koster 450 pund, eller til og med spillmus til nesten samme pris som tastaturet vi ser på i dag. Så selv om det vil påvirke dommen, synes jeg det er langt mer interessant å finne ut hva du faktisk får fra Asus når du punger ut for den store gullmedaljen og slår på din splitter nye ROG Azoth 96 HE.

Dette tastaturet med 96 % layout (som betyr at du får full størrelse, men i en så kompakt form som mulig) føles som om det er laget av solid metall - og det er det til dels også. Under de PBT-støpte kappene finner vi Asus' egne ROG HFX V2 magnetbrytere, som kan justeres fra 0,1-3,5 millimeter og aktiverer sin egen ROG Hall -sensor. Det er også Bluetooth, kablet og trådløs "SpeedNova"-tilkobling med 8K polling rate, og fire separate såkalte "PORON"-lag sørger for støtdemping som reduserer motstand og støy fra tastene.

Det høres ut som en pressemelding, og det er det på en måte også. Dette er punktene som Asus selv legger frem for å bevise at tastaturet er verdt pengene. Men er det det? Først og fremst kan jeg heldigvis attestere byggekvaliteten. Alt fra den individuelle "følelsen" av tastene til støynivået, responsen og den generelle "passformen og finishen" på tastaturet er rett og slett sublim. Selv om jeg alltid føler at Keychron tilbyr langt mer funksjonalitet og stil enn du betaler for, er det et sprang derfra og hit, og heldigvis også for Asus, som stort sett tar det dobbelte (minst) av hva Keychron tar. Den medfølgende håndleddsstøtten er magnetisk og myk, RGB-effektene er per tast og relativt subtile, og batteriet skal vare i 120-150 timer med sparsom bruk av de nevnte RGB-effektene.

I daglig bruk, enten jeg kaster meg ut i Anno 117: Pax Romana eller bruker hele dagen på å skrible på Gamereactor, er Asus ROG Azoth 96 HE et av de mest komfortable, responsive og veldesignede tastaturene jeg har brukt på lenge. Om det er uendelig mye bedre enn spilltastaturene du kan finne til halve prisen, er ekstremt vanskelig å vurdere, men bedre? Ja, det er det absolutt.

Jeg ble også positivt overrasket over den lille 1,47" OLED-skjermen i øvre høyre hjørne og den medfølgende lille bryteren som fungerer som en stand-in for et volumhjul. Jeg ville selvfølgelig ha foretrukket sistnevnte, og det er fortsatt et av tastaturets eneste reelle kompromisser, men det er ganske kult og funksjonelt å kunne endre aktiveringspunktet for tastene elektronisk, bla gjennom RGB-effekter eller til og med styre datamaskinen gjennom det.

Dessuten fortsetter Azoth -serien å lene seg inn i entusiastsegmentet og være ganske enkel å hot-swappe, dvs. uten å måtte lodde. Det er et smart og brukervennlig grep å tilby de som ønsker det muligheten til å tilpasse tastaturet selv, og det kan jeg bare applaudere, selv om det ikke umiddelbart er noe for meg.

Det eneste konkrete ankepunktet, bortsett fra mangelen på et godt volumhjul, er at Asus, som så mange andre spillprodusenter, bør revurdere sin fysiske designprofil og begynne å lage produkter som appellerer til voksne mennesker som ikke nødvendigvis vil ha maskinvare som skriker "I LOVE GAMING". Jeg sier ikke at vi skal skjule hobbyen vår - jeg sier at de som har råd til å bruke £300 på et tastatur og setter pris på å kunne hot-swappe, sannsynligvis ikke er 13 år gamle, og derfor kan denne matte, svarte profilen lett erstattes med noe mer anonymt, industrielt eller til og med mer Apple-aktig uten å miste kritisk funksjonalitet eller identitet. Men det er mulig jeg er alene om den kritikken.

Uansett får du et fabelaktig tastatur som kan alt og mer til. Det er fortsatt for dyrt, etter min mening. Men jeg forstår godt at Asus ønsker seg et dedikert sted der de kan tøye grensene litt, og 96 HE er den mest tilfredsstillende tastaturopplevelsen jeg har hatt i år.