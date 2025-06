Asus ROG Azoth X

Asus' high-end-tastaturserie, ROG Azoth, har en litt billigere versjon, som vi tar en nærmere titt på her. Det mangler egentlig ikke så mye på funksjonalitet, det er mer alle de ekstra - og kanskje litt overflødige - detaljene som er kuttet ut. For mange er det imidlertid viktig at tastaturet er utstyrt med pakninger. Her får du en femlagsdesign der det ene laget er Poron-skum. Kort sagt: Det er dette som gjør at topplaten på tastaturet ikke synger i en halvtime etter at du har hamret ned en tangent.

Emballasjen er litt luksuriøs, og det følger med litt ekstra tilbehør som gir deg en god kvalitetsfølelse når du pakker opp det hele. Selvfølgelig følger det også med verktøy for å fjerne både brytere og taster, ettersom dette tastaturet - i likhet med de fleste moderne high-end-tastaturer - er hot-swappable.

Vi har å gjøre med et 75 % tastatur med mekaniske ROG NX Snow V2-brytere, spesialtaster i en... øh... alternativ fargepalett: svart, rød, hvit og lilla. Det har halvtransparent metall på toppen, ikke to, ikke tre, men fem lag med støtdempende skum, OLED-skjerm, trådløs funksjonalitet, en stor håndleddsstøtte i gummi - og det er til og med støtte for Apple-produkter.

Det er fortsatt den lille vippebryteren på siden som styrer alt: Bluetooth og Asus' eget SpeedNova 2,4 GHz-system. Men du kan også bare bruke en USB-kabel. Ifølge Asus er batteriet i stand til å levere over 1600 timers drift. Det tilsvarer over et halvt års "heltidsbruk" - det vil si 8 timer om dagen. Nei, vi har ikke hatt den så lenge, så vi velger å tro på det. Det er imidlertid lettere å tro på det når du innser at RGB og OLED reduserer batterilevetiden ganske mye. Vi kom opp i 75 timer, men hvis du slår av OLED, kan batterilevetiden nesten dobles - hvis du har lest bruksanvisningen ordentlig.

Tastene er sørvendte, noe som betyr at RGB-lyset er montert under bryterne og primært skinner mot brukeren. Ikke overraskende gir dette en kraftig RGB-opplevelse. Hvis du er typen som ser på et tastatur estetisk og tenker "det er skikkelig kult", er du sannsynligvis også typen som elsker RGB - og mye av det. Jeg er fortsatt ikke sikker på hva jeg foretrekker, fordi nordvendt RGB generelt er lysere i selve tastene. De reflekterer forresten også lys til sidene.

Tastaturet er satt sammen med skruer mange steder, noe som øker inntrykket av kvalitet betydelig. Du kan enkelt prøve å ta det hele fra hverandre hvis du vil se nærmere på det, men det brukes en tynn kabel - kjent fra bærbare datamaskiner - som du må være forsiktig med. Noe av dempematerialet er også limt på.

Prisen... Ja, altså... Den har nettopp kommet ut på det europeiske markedet, og prisen er 280 USD (~207 GBP) - en ganske heftig pris.

ROG NX Snow V2-bryterne er av den lineære typen: 1,8 mm aktiveringspunkt, 40 g aktiveringskraft og 53 g for å trykke dem helt ned. Det brukes et komposittplastmateriale, og selve bryteren er forsterket i stammen. De er enkle å aktivere, men har en hard og veldig definert lyd som ikke gir gjenklang som mange andre. Hvis du vil ha noe som "klikker", kan du også få modellen med ROG NX Storm.

Det viktigste er at mellomromstasten har to stabilisatorer, forbundet med en metallstang og montert direkte i tastaturchassiset. Siden mellomromstasten brukes mye, anbefales det generelt å ettersmøre de mest brukte tastene - selv om de er smurt fra fabrikken, slik som her. Og det er bare en av de beste mellomromstastene jeg har prøvd på lenge.

Det 2' OLED-panelet er et praktisk tillegg, ettersom det - sammen med den lille kontrollknappen på siden - gir enkel tilgang til mye informasjon og innstillinger. Det er god motstand i knappen, noe som igjen øker inntrykket av kvalitet. Panelet kan vise systeminformasjon i mindre skala og til og med visualisere lyd. Jeg bryr meg egentlig ikke om det, men det er sikkert noen som gjerne vil ha akkurat det.

Det finnes også andre moderne funksjoner som Speed Tap, som lar deg gi motstridende kommandoer til tastaturet før tastene har returnert til sin opprinnelige posisjon etter aktivering.

Driverprogramvaren er Armoury Crate. Det fungerer, det er mange alternativer, og det er nødvendig hvis du vil konfigurere OLED-panelet ytterligere.

Alt i alt er det et enormt gjennomført og lekkert tastatur å bruke og se på - hvis du liker det karakteristiske fargevalget og er villig til å betale den ublu prisen.