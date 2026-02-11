Asus ROG Cetra Open

Det gir god mening å bruke "åpne" in-ear-hodetelefoner i en rekke situasjoner, ikke sant? Du vil kanskje høre lyden, men likevel være oppmerksom på omgivelsene. Du kan ha behov for å bevege deg rundt, og da er det ikke sikkert at tetningen fra lukkede hodetelefoner eller silikonpropper på tradisjonelle in-ear-hodetelefoner er god nok.

Det finnes allerede in-ear-hodetelefoner for spill, men Asus har nå tatt denne åpne designprofilen og skapt ROG Cetra Open, som forsøker å kombinere den mer friksjonsfrie åpne konstruksjonen med alle de spillrelaterte funksjonene som hører til et tradisjonelt ROG-produkt. Spørsmålet er om dette ekteskapet i det hele tatt gir mening.

Så hva kan de gjøre? Vel, dette er et etui som rommer to enheter og støtter Bluetooth og multipoint via 2,4 GHz ultra-lav latenstid via en dongle og Asus' ROG SpeedNova-protokoll. Dette betyr at du kan koble til donglen, som også har en ladegjennomgang, og automatisk koble til uten noe oppstyr.

På innsiden finner vi en 14,2 millimeter "Diamond-Like"-driver i karbonfiber og fire mikrofoner med AI-basert støyreduksjon, som angivelig fanger opp stemmen din gjennom stråleforming og fjerner støy.

Ok, så alt er stort sett som vanlig, i hvert fall blant gaming-øretelefoner. Du har etuiet, du har donglen, du har multipoint, slik at du også kan koble til telefonen din - alt er her. Men det er den åpne designen som er avgjørende. Og det gir faktisk perfekt mening. Igjen, det du ofrer er nettopp den lukkede innlevelsen som kommer fra isolasjonen som aktiv støyreduksjon og et par silikonbaserte in-ear-hodetelefoner eller bare et par lukkede hodetelefoner gir. Men det du får i stedet er en bevissthet om rommet du sitter i, noe som er smart når du, som meg, er familiefar med to søte smågutter og ikke liker å forsvinne helt.

Og komforten er et ganske åpenbart pluss, for ved å sitte "oppå" øret er det ingen tung følelse som fort kan oppstå etter flere timers bruk med et konvensjonelt headset. Nei, lyden er ikke fullt så god, men på den annen side får jeg ikke hodepine.

Mikrofonen er også overraskende solid. Nei, det er ikke som å sitte med en boomer-mikrofon som kan laserfokusere på stemmen din og plukke opp all bass og dybde, men den er virkelig ikke dårlig for hva den er.

Det er imidlertid en liten elefant i rommet, og det er de to fysiske knappene, én på hver enhet. For å være direkte, for meg fungerer de rett og slett ikke. Et dobbelt trykk på den høyre knappen skal øke volumet, men dette har enten vært upålitelig eller helt uten funksjon gjennom hele testperioden. Det er ikke kjent om enheten er defekt eller ikke, men det er mildt sagt uheldig.

Men bortsett fra det, er lydkvaliteten faktisk ganske anstendig. Nei, bassen er ikke fantastisk, og det er heller ikke dybden, men den er faktisk bedre enn man skulle tro, akkurat som andre ganger jeg har prøvd åpne in-ears - man mister ikke så mye av lydkvaliteten som man kanskje skulle tro.

Vi vil oppdatere med full pris, men den anslås å være omtrent på linje med andre spillrelaterte in-ear-hodetelefoner. Hvis knappene fungerte, ville vi snakket litt annerledes om ROG Cetra Open, men hvis de fungerer som tiltenkt, er dette ikke dårlig i det hele tatt.