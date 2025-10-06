Delte tastaturer er ikke akkurat noe nytt. Jeg prøvde mitt første for over 20 år siden, men Asus Rog Falcata tar ideen et skritt videre, ettersom det bokstavelig talt er et tastatur som kan deles i to, og ikke bare vinkles på midten som vanlig. Dette skaper nye muligheter, men også nye problemer...

HQ

Det første man legger merke til, er faktisk ikke tastaturet, men håndleddsstøtten. Den er festet med en metallplate som går under tastaturet, venstre og høyre hver for seg, og så monterer du håndleddsstøtten på den, der du må skru metallplaten på og av tastaturet. Hva med å bare bruke en sterk magnet? Det virker som om de har overkonstruert et problem, og dermed skapt et helt nytt. Jeg burde ikke trenge en manual for å legge til en håndleddsstøtte til tastaturet mitt, spesielt fordi hvis du løsner den, er metallplatene som holder den fortsatt synlige og i veien på skrivebordet. Det er imidlertid ikke hovedproblemet. Det er det faktum at håndleddsstøtten ikke justerer hendene dine riktig, så selv om den delte utformingen gir en god ergonomisk skulderposisjon, gjelder det ikke for hendene dine.

Så er det selve tastaturet. Det er et 75 % design, som er godt utført, med god byggekvalitet, og med et mediehjul på siden i stedet for en knott i øvre høyre hjørne. Det er til og med fire lag med lyddemping, fordi det endelig har blitt bransjestandard. Hjulet brukes også til mange justeringer, og det har til og med en lysbjelke som viser hvor høyt du har stilt inn volumet, eller hvilken følsomhet du har gitt tastene dine. Jeg legger imidlertid merke til at hjulet er ganske lite, og hvis du har store fingre, kan det være et problem.

Selve tastaturet er, som Asus har sørget for, laget med avanserte, utskiftbare magnetbrytere, deres egne ROG HFX V2, som kan tilpasses til aktivering i trinn på 0,01 mm, og ja, de fungerer med Hall Effect sensorer som alle moderne avanserte tastaturer, og de er fantastiske.

Dette er en annonse:

Nettbaserte drivere brukes til å tilpasse flere og flere ting; Asus har sin egen som heter Gearlink. Dette er faktisk veldig smart, ettersom det er en internettkobling for utstyret ditt. Jeg savner imidlertid grunnleggende funksjoner som muligheten til å sette opp makrotaster, men det er vel bare et spørsmål om tid. Men for å være rettferdig har Asus merket det som Beta, så forbedring er å forvente.

Til denne prisen er det trådløst (batteriet varer rundt 200 timer avhengig av RGB-nivåer), og ja, du kan bruke Bluetooth som en pleb, men hvis du vil ha SpeedNova 8K polling rate som Asus kaller det, er det en advarsel. De to halvdelene av tastaturet - de er fysisk separate enheter, hver med en halv mellomromstast - er koblet til hverandre med USB. Nei, det er ikke en skrivefeil. Dette tastaturet til over 350 euro som kan sende 8K trådløs signalering til datamaskinen din, har et sammenkoblingssystem med en USB-kabel. Og ikke en mikrokort en, fordi du må plassere den slik du vil, noe som gjør den til en skamplett på skrivebordet. Hvis det kan kommunisere med PC-en min via 8K trådløst, hvorfor ikke den andre halvdelen av tastaturet også? Det gir ingen mening for meg. Åh, og mens det er USB-formfaktor, ser det veldig mye proprietært internt for meg, noe som støttes av Asus som sier direkte at andre USB-kabler ikke vil fungere. Flott jobb, du bare gjort hele ideen om USB-kabler overflødig ...

Jeg sier ikke at den er dyr, men prisen varierer med 200 Euro avhengig av forhandler. Det billigste jeg kunne finne var 360 Euro, noe som plasserer det i "high-end"-sjiktet, og dermed bør forventningene til tastaturet også være så høye.

Dette er en annonse:

Likevel leverer Asus, og tastaturet føles førsteklasses bygget, og tastene er fantastiske for både spilling og skriving, pluss muligheten til å tilpasse hver enkelt av dem. Men jeg er ikke enig i at Rapid Trigger har en fysisk bryter, spesielt ikke når den er plassert på øvre bakside av tastaturet. Det virker som en merkelig ettertanke. I stedet skulle jeg gjerne sett at alle tastene hadde Rapid Trigger -funksjonalitet slått på som standard, og ikke bare WASD. For de som er i tvil, Rapid Trigger er et vanlig uttrykk for å beskrive brytere som kan reaktiveres i det øyeblikket de ikke lenger trykkes inn, og har begynt å bevege seg tilbake til nullstillingspunktet, noe som betyr at du kan gi mottrykk før den første tasten i det hele tatt er nullstilt ved å bruke det som kalles "speed tap mode". Du kan til og med endre hvilke taster som skal prioriteres når to taster trykkes ned nesten samtidig, slik at tastaturet i stedet bruker signalet som sendes fra den andre tasten, selv om den første tasten ikke er fullstendig tilbakestilt.

Formfaktoren på 75 % er noe jeg sakte begynner å venne meg til, og jeg har begynt å akseptere og liker faktisk det mye mindre fotavtrykket på skrivebordet mitt. Men til tross for at jeg liker muligheten til å vinkle begge delene og plassere dem fra hverandre, gjør lengden på USB-kabelen det vanskelig å bare kaste den høyre halvdelen når du spiller noen spill for å bruke bare den venstre, noe som ville ha vært en fin funksjon. Og når de brukes med litt avstand mellom dem, føles det som om den indre delen ikke var ferdig, men det gir noen ergonomiske alternativer som ingen andre avanserte gamingtastaturer kan klare, og siden Asus er Asus, kan undersiden tilby små føtter i stedet for stativer for ytterligere tilpasning.

Likevel virker HFX V2 -bryterne helt over toppen, den har en helt vegger, store magneter for Hall Effect -støtten og et ganske stort bunnhus. Det er kompatibilitet for andre keycaps, men standarden som er forhåndsmontert av Asus er mer enn god nok for meg. Bryterne er raske, følelsen veldig taktil og tilbakestillingen umiddelbar.

Et trådløst delt tastatur for hardcore gaming er en god idé, men også i dette tilfellet er det mange ting som kunne vært gjort bedre, spesielt til denne prisen. Men muligheten til å plassere tastaturet helt som du vil, det er vanskelig å slå, og en veldig velkommen funksjon.