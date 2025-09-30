Asus Rog Harpe II Ace

Tilbake i 2023 ga vi Asus' ROG Harpe Ace -mus terningkast 10, fordi vi måtte erkjenne at her var det endelig en mus som leverte på så å si alle nøkkelparametere og ble spillets altmuligmann som hovedkonkurrentene rett og slett ikke kunne matche.

HQ

Det viste seg å være en slags målestokk, ettersom de fleste andre endte opp med å bruke omtrent samme rammeverk som Harpe Ace, dvs. lav vekt, strukturert overflate og uten å ofre funksjoner (selv om Razer ikke fikk det notatet).

Nå er Asus tilbake med ROG Harpe II Ace, og hva gjør de for å rettferdiggjøre denne "oppfølgeren" i dette endrede landskapet?

Først og fremst er dette en teknisk oppgradering, så mye er klart. Asus' splitter nye AimPoint Pro -sensor støtter ikke bare 42 000 DPI, noe som i seg selv er overkill for de fleste, men som helt sikkert vil være til nytte for noen få seriøse spillere, men den har også en pollingfrekvens på 8000 Hz. Og den er også trådløs via Asus' 2,4 GHz-dongle.

Dette er en annonse:

Nå er meningene veldig, veldig delte om en avstemningsfrekvens høyere enn 1000, og hvis du tar en rask titt på forskjellige fora som Reddit, er det tydelig at selv for semi-profesjonelle ser 8000Hz ut til å være mer en markedsføringsgimmick enn noe annet, der selv den skarpeste reaksjonen vil være langsommere enn maskinvaren kan levere. Om ikke annet betaler du for vissheten om at du aldri noensinne trenger å vente på musen din, og at den alltid vil vente på deg.

Den har omtrent samme overflate som før, med sju knapper, hvorav seks kan tilpasses, og den veier bare 48 gram. Dette til tross for at den tilbyr trådløs tilkobling via den nevnte donglen og Bluetooth 5.1.

Den lave vekten, de nye ROG 100M Optical Micro -bryterne, knappene, alt sammen utgjør en stor sum, men Asus har likevel klart å få plass til et stort batteri som leverer over 100 timer på 2,4 GHz og over 80 timer på Bluetooth.

Dette er en annonse:

Og så er det prisen. ROG Harpe II Ace er en luksusvare, ingen tvil om det, men til 179,99 euro er det også en heftig prislapp. Teknisk sett, hvis du kan klare deg med bare 26 000 DPI og 1000Hz polling, er Turtle Beachs Kone Air II tilgjengelig for € 69,99 med stort sett de samme funksjonene.

Når det er sagt, er Harpe II Ace fortsatt fantastisk, det er det bare. Markedet har endret seg litt, så den er ikke lenger unik, og du kan kjøpe noe lignende for betydelig mindre. Det er litt av en skuffelse, men det betyr ikke at det er et dårlig kjøp hvis du vil ha det aller beste.