Asus ROG Keris II Origin

Det er ofte lett å høres ut som en plata med hull i. Men jeg kan ikke la være å skrive nok en gang hvor overfylt maskinvaremarkedet egentlig er. Mus, tastaturer, hodetelefoner... hver gang det dukker opp en ny modell her hjemme, tenker jeg hvordan kan det være mulig? Hvordan kan du selge noe når det allerede finnes fem hundre og tjueen av dem? Hvorfor skal jeg bruke mer enn 100 pund på en trådløs mus fra Asus? Det finnes sannsynligvis ikke noe enkelt svar. Men hver gang jeg begynner å teste en ny gadget, finner jeg ofte noe nytt å bli imponert over. Det kan være en enkel ting, som i dette tilfellet vekten. ROG Keris II Origin veier 65 gram. Til min Rog Ally X bruker jeg en Aerox 3, som bare veier noen få gram mer. Likevel klarer Keris II å føles enda mer fjærlett enn det. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi; det er som å bevege en fjær rundt. Den er også veldig behagelig å bruke og gli rundt med. Grepet du får er nesten perfekt (viktig), og plasten er solid og behagelig, og det føles bare godt å holde i den. Den er ikke den letteste i klassen, for det finnes mus som tikker ned under 60 gram - men Asus har virkelig klart å kombinere vekt og materiale her, slik at den føles utrolig behagelig å bruke.

HQ

To klikkbare knapper samt noen rgb-knapper er på siden.

Med de vanlige høyre og venstre museknappene, to knapper på siden ved tommelen og et klikkbart rullehjul, er den, til å være en spillmus, relativt nedstrippet når det gjelder knapper. Av en eller annen grunn har også DPI-knappen blitt plassert på undersiden, noe jeg synes er et ekstremt merkelig valg. Musens pollingfrekvens er 1000 Hz, men den kan nå imponerende 8000 Hz hvis du kjøper utviklerens 'Polling Rate Booster'. Det føles ganske billig å ikke inkludere det etter min mening. Spesielt når prisen uansett er ganske høy.

Designet er ganske anonymt, men med fint lys på hjulet, logoen og siden. Det følger med noen klistremerker hvis du vil endre utseendet litt. Musen er tilgjengelig i svart eller hvitt, og jeg satte faktisk et klistremerke på siden der jeg hviler tommelen, og det ga en litt annen tekstur. Alle lysene og funksjonene kan stilles inn i Armoury Crate-programvaren, som jeg har litt blandede følelser om. Spesielt for musen fungerer det helt fint, så jeg vil ikke gå for dypt inn i denne anmeldelsen - men programvaren som helhet har noen feil i seg, og noen av disse feilene angående annen maskinvare vil jeg komme mer spesifikt om i en annen anmeldelse. For musen har imidlertid alt fungert som det skal. Du bør imidlertid være forberedt på at det er mange oppdateringer både før du bruker Asus-dingser og i løpet av den tiden du gjør det.

Praktisk lading via USC på fronten, og den kan også brukes i kablet modus mens den lades.

Dette er en annonse:

Musen kan kobles til via den medfølgende 2,4 GHz-pinnen eller via Bluetooth. Det er bra at den medfølgende USB-pinnen gjør det mulig å ha to enheter koblet til, slik at jeg kan ha både et Asus-tastatur og denne musen koblet til det. Batterilevetiden er helt fantastisk; 192 timer i Bluetooth/127 timer i 2,4 GHz-modus - men dette er med lyset slått av. Hvis du vil at den fine musen din skal skinne litt, reduseres batteritiden til 91 timer og 82 timer med mottakeren. Du kan selvfølgelig også kjøre den kablet og lade den samtidig, hvis du ønsker det. Asus sender med en flettet USB-C-kabel som jeg synes fungerer bedre enn de ofte stive plastkablene som noen ganger følger med.

Til slutt - når det gjelder den faktoren som kalles prisen, synes jeg den er litt i overkant høy. Jeg har prøvd en rekke andre trådløse mus som er billigere, og som jeg synes er minst like gode. Men Keris II Origin har likevel endt opp som noe jeg kommer til å beholde på min ene datamaskin. Det ekstremt komfortable grepet og det faktum at den er så lett og smidig å bevege seg rundt med, er noe jeg virkelig setter pris på.