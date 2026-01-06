ASUS ROG og Kojima Productions går sammen om Flow Z13 og en rekke tilbehør med tema

HQ

Mens CES pågår, har ASUS' spillavdeling, Republic of Gamers, dukket opp for å avsløre et nytt samarbeid med Kojima Productions. Hideo Kojimas berømte utvikler, som har engasjert seg i alle slags forskjellige partnerskap i det siste, har gått sammen med teknologiprodusenten for en merkevare- og temaversjon av Flow Z13 -enheten og en samling av periferiutstyr også.

Alle har et veldig slående utseende som kombinerer en hvit, gull og svart fargepalett med merkevareelementer som bruker Kojima Productions 'logoer og bilder, og på toppen av Flow Z13 -modellen som er presentert, inkluderer de andre elementene ROG Delta II -hodesettet, ROG Keris II Origin -musen og ROG Scabbard II XXL -musematten også.

Varene er designet av Kojima Productions' kunstner Yoji Shinkawa, og i øyeblikket vet vi ennå ikke når de vil lanseres og heller ikke til hva slags priser.