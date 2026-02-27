Det er veldig vanskelig å ta en rask titt på Asus' ROG PG27AQWP-W-skjerm (til tross for at dette er et litt komisk navn) og ikke bli litt imponert over hvor langt vi har kommet på relativt kort tid, når det gjelder å kunne tilby banebrytende spesifikasjoner over praktisk talt hele linjen.

For bare noen få år siden var det flere kompromisser, det være seg paneltype kontra inngangsforsinkelse, oppdateringsfrekvens kontra oppløsning. Men PG27AQWP-W er definitivt en av de mest avrundede spillmonitorene vi har sett, og selv om du betaler en høy pris, virker ikke rundt 900 pund for en skjerm av dette kaliberet like fjernt som det kanskje en gang var.

Så når vi sier "ingen kompromisser", hva mener vi da? Vel, først og fremst er dette en WOLED 4. generasjons Tandem OLED-skjerm som bruker Asus' Dual Mode, slik at den kan veksle mellom to sett med oppløsninger og oppdateringsfrekvenser. Den er 26,5" i 1440p og kan levere 1500 NITS peak med en VESA DisplayHDR500 True Black-sertifisering, noe som gir den 99,5 % DCI-P3-dekning og 135 % sRGB-dekning, noe som gjør den mer enn kvalifisert for profesjonelt fargearbeid. Dual Mode veksler mellom 540 Hz/1440p eller 720 Hz/720p.

Her får du en 27" OLED-skjerm som kan levere 1500 NITS og har en god 100% DCI-P3, noe som kan gi de fleste profesjonelle skjermer kamp om pengene, samtidig som den også leverer 540Hz i den oppløsningen og går helt opp til 720Hz hvis det spesifikke spillet tillater eller direkte krever det. Det er en ganske vanvittig kombinasjon, og det er umiddelbart vanskelig å finne en ekte finger å sette på disse tallene.

Og det er før vi kommer til de virkelig kule tingene. Dette panelet er "TrueBlack Glossy", noe som betyr at det har et belegg som holder refleksjoner til et absolutt minimum, og det fungerer virkelig i praksis. Dette er et av de vakreste bildene vi har sett, og vi brukte DisplayPort 2.1-porten, noe som betyr at dette bildet leveres uten DSC-komprimering. I tillegg er Asus' OLED Care Pro-pakke ganske robust og er utstyrt med en nærhetssensor som automatisk dimmer skjermen hvis du ikke sitter der, noe som forhindrer vedvarende skade på panelet.

Så, er det noen reelle kritikkpunkter her? Vel, det er ikke en billig skjerm, noe som ville være synd å si, selv om en Samsung Odyssey G8, for eksempel, koster mer. Og jeg må gjenta at Asus' fysiske designprofil er ganske støtende og virker nesten infantil. Dette er en ekstremt dyr, men fantastisk skjerm, hvis primære målgruppe må være spillentusiaster med førerkort og kanskje til og med boliglån, og den ser ut som noe som er designet for et barnerom med Spider-Man-dyne og putevar på sengen.

Men det er også det den er. Asus' ROG PG27AQWP-W leverer et av de skarpeste bildene, levert i en av de mest allsidige pakkene vi har kommet over, og derfor kan jeg faktisk love at du vil bli veldig fornøyd hvis du ender opp med å betale over 7000 kroner for den.