Asus ROG Phone 9 Pro

Blant årets viktigste smarttelefonlanseringer er det få som har vært like konsekvente i sin designfilosofi eller like sta i å flytte grensene for hva vi forstår med den tradisjonelle smarttelefonformfaktoren som Asus' ROG Phone -serie. Mens de fleste andre konkurrenter, inkludert flaggskip som Samsungs S Ultra -serie, ofte er mer konservative med årlige oppgraderinger, ser det ut til at Asus' eneste forbehold er hva som er fysisk mulig.

Det er ikke det at de endrer formen hvert år, men at de hver gang tilbyr en ganske enkel pitch til forbrukeren: "det beste av det beste - intet mindre". ROG Phone 9 har nettopp blitt avduket, vi har lekt med den i noen uker, og vi er glade for å kunne si at dette siste tilskuddet til den nå legendariske serien holder den stolte tradisjonen i live.

Dette er en annonse:

Vi tror vi enkelt kan starte denne anmeldelsen med noe så enkelt som en liste over de viktigste spesifikasjonene. Dette er tross alt en spesifikasjonstelefon, og en del av historien om ROG Phone 9 er egentlig bare å se på spesifikasjonslisten, så her er den :



Snapdragon 8 Elite (3nm)



Adreno 830 GPU-enhet



24 GB LPDDR5X RAM



1 TB UFS 4.0-plass - NFTS-støtte hvis du ønsker å utvide ytterligere



IP68-sertifisering, hodetelefonkontakt med utvidet 32-bit/384 kHz DAC



WIFI 6E, Bluetooth 5.4



5800 mAh batteri



65 W kablet lading (du får en lader i esken), 15 W trådløs lading, 10 W reversert trådløs lading



Tre separate kameralinser (standard vidvinkel, 3x optisk telefoto og 120 graders ultravidvinkel)



Det er litt av en liste, ikke sant? Hver av disse er individuelle brikker i det totale puslespillet, men forteller nøyaktig den samme historien - at Asus alltid gir deg en anstendig mengde førsteklasses komponenter, og at hver ROG Phone rettferdiggjør sin høye pris som et av de få flaggskipene.

På den listen finner du ikke engang noen av ROG Phone 9s mest imponerende funksjoner. Vi anmelder Pro -versjonen, som er utstyrt med AniMe Vision på baksiden, 648 programmerbare mini-LED-er som kan vise en rekke Asus-designede animasjoner, og du kan også designe dine egne. Det beste er at dette ikke er en skjerm som sådan, så hvis du ikke vil ha den slått på, er den helt usynlig. Den støtter til og med AniMe Play, som gjør at du kan spille små spill utelukkende via baksiden. Det er genialt.

Dette er en annonse:

Det er også oppgraderte funksjoner på innsiden, for eksempel det nye GameCool 9-systemet. Det nye systemet sitter mer direkte på toppen av SoC, bruker en større grafittplate, har et stort dampkammer på toppen og mye, mye mer. Det er ekstremt teknisk, og vi vet ennå ikke om andre telefoner vil ha problemer med å kjøle ned den forberedte Snapdragon 8 Elite -brikken, men vi opplevde ikke noen nedgang i Genshin Impact i det hele tatt, og det er stort sett det mest krevende du kan gjøre med smarttelefonen din i dag.

Du trenger ikke lenger å bruke AeroActive Cooler for å få en hodetelefonkontakt - den er innebygd denne gangen, men den nye AeroActive Cooler X Pro har en større vifte og leverer 29 % mer effektiv kjøling i følge Asus. Igjen hadde vi ingen termiske problemer i testene våre, og vi kunne ikke få ROG Phone 9 til å vise noen tegn på termisk struping. Dette betyr at telefonen fungerer etter hensikten, men samtidig er det vanskelig å fastslå om det er enkelttiltak og komponenter som er spesielt effektive, eller om det er en kombinasjon.

Du får også AirTriggers igjen på toppen som er mer presise enn noen gang før, og dedikert tilbehør som Asus' egen ROG Tessen som bare forbedrer spillopplevelsen.

Og så er det de nye kameraene. Asus har tidligere uttalt at kameraene deres var dyktige, men ikke strengt fokuserte, og det applauderte vi. Denne gangen har de imidlertid gått mer ambisiøst til verks, og leverer et 24 mm f/1,9 50 megapikslers vidvinkelobjektiv med PDAF og gimbal-basert stabilisering. Det flankeres av et 32 megapikslers f/2,4-teleobjektiv med 3x optisk zoom og optisk stabilisering, og et 13 megapikslers ultravidvinkelobjektiv på 120 grader. Ta ikke feil; disse bildene er fine. Med rikelig med naturlig lys får du anstendig HDR-ytelse, godt dynamisk område og ok fargekjemi. Det er ingen røde flagg å finne her med en gang, og spesifikasjoner som er forankret i maskinvare, som optisk zoom og FOV for det ultrabrede objektivet, er fine. Men så snart et gitt motiv eller scenario virkelig krever automatisk behandling, er det tydelig at Asus ikke har den samme databanken som Samsung, Apple og Google kan trekke fra. Resultatet blir bare sjelden så mesterlig kalibrert som vi har blitt vant til. Dette er greit, men det er ikke derfor du bør kjøpe en ROG Phone 9 - det er mange andre grunner.

Vi må imidlertid berømme telefonens gimbalbaserte stabilisering, som virkelig overrasket i de fleste tester. Dette er i tråd med det vi kjenner fra de nyeste iPhones eller Google Pixel 9 Pro XL. Det er virkelig jevnt.

Asus vet hvordan man lager en ROG Phone og har gjort det så bra så mange ganger nå at vi har råd til å direkte forvente noe uforglemmelig. ROG Phone 9 er sin arv verdig, og selv om det økte fokuset på kameraet ikke akkurat er en slam dunk, er det alltid flott å være vitne til en ROG Phone -lansering.