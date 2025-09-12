Markedet for OLED-skjermer til gaming er fortsatt i full vekst, og standarden er generelt høy. Prisene har også vært høye, men heldigvis prøver Asus seg på noe litt rimeligere, men dessverre vil det nok ta lang tid før en god OLED-skjerm ikke koster det samme som et stort grafikkort.

HQ

Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG bruker Samsungs 4. generasjons QD-OLED-panel, og vi snakker 10-biters panel, 30-biters farger, 4K-oppløsning, 165 ppi, 99% DCI-P3 og 1000 nits lysstyrke. I tillegg kommer HDR10, 0,003 ms responstid og 240 Hz oppdateringsfrekvens, og ja, den tar 220 V direkte. Det høres bra ut på papiret, og det er det også i praksis, for skjermen har både solid jevnhet i lyset og naturlige farger som gir et rolig og behagelig bilde. Teksten fremstår skarp og presis, og det er ingen farger som skiller seg ut. Skjermen leveres også med tre års garanti.

Og så er det alt ekstrautstyret: massive passive kjøleplater, beskyttelsesprogrammer, kompatibilitet med Nvidia G-Sync og anti-flimmer-systemer. Og så er det tilkoblingene: DP 1.4, HDMI 2.1 og USB-C med 90W PD og USB-hub. Ja, det er en hodetelefonkontakt, og nei, ikke bruk den. Det er også plass til en KVM-bryter, noe som er et kjærkomment tillegg.

Dessverre er stativet laget av plast og er ganske klumpete, men det er likevel så lite at det ikke plager meg, spesielt ikke etter at jeg plutselig innså at sprekken i det er designet som en mobiltelefonholder. På den annen side roterer det utrolig lett og er generelt enkelt å justere.

Jeg kan ikke huske å ha hatt noen spesielle problemer med flimmer på tidligere Asus OLED-skjermer, men kampen mot dette har blitt tatt på alvor. Det finnes en ny 2.0 Anti-Flicker -funksjon, som Asus mener kan redusere flimmer med opptil 20 %. Sikkert imponerende, men flimmer er bare av og til et problem med OLED for meg, selv om det skjer. Skjermen er ikke testet på en konsoll, så VRR og andre funksjoner som normalt brukes på konsoller er ikke testet.

Programvaren er fin, enkel å navigere i, men også fullpakket med et utall innstillinger. Bortsett fra profiler er det imidlertid mange som ikke trenger å rote med den, og jeg vil påstå at de fleste brukere vil slå på skjermen, synes at bildet er bra, og aldri installere programvaren.

Som så mange andre skjermer er det standard trådkors og forbedringer av mørke områder. Som vanlig må jeg påpeke at dette ikke skal være tillatt i spill med konkurransedyktige elementer. Imidlertid synes jeg den innebygde snikskytterfunksjonen, som lar deg zoome inn på skjermen, er langt verre, men Asus er ikke den første eller siste som tilbyr denne typen funksjonalitet. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg kunne ikke finne funksjonen i programvaren.

Asus har langt mer spennende ideer å by på, som for eksempel en avstandssensor som automatisk viser et svart bilde på skjermen hvis man er lenge borte fra bordet, og dessverre er det nok denne typen automatiserte funksjoner som er veien å gå fremover. Det er ikke nytt, det har blitt sett før, men det er fortsatt hyggelig. Selvfølgelig er det alle de vanlige funksjonene: automatisk lysbegrensning i statiske områder, pikselforskyvning og rekalibrering, alt for å forhindre innbrenning. Av samme grunn, som hos mange andre, er det dimmestyring, prosesslinjedeteksjon, kombinert med en stor kjøleplate på baksiden. Og den har tre års garanti, noe som er en klar forbedring, og vi ser frem til å se slike garantier bli utvidet til 4, 5 og helst 6 år eller mer.

Asus, som mange andre, bruker sjenerøs avrunding: 26,5" blir 27, og 31,5" blir 32, som alle de andre.

Normalt tåler jeg ikke en skjerm med blank overflate, da den reflekterer for mye lys og ofte ser kunstig ut. Men her spiller det ingen rolle, tvert imot bidrar det til at bildet blir mer levende.

Du kan finne den på salg for 839 pund, men den tradisjonelle prisen er 939 pund. Det er imidlertid fortsatt veldig billig for denne størrelsen på OLED i toppklasse, og det er ikke et gammelt panel, men en moderne 4. generasjons skjerm med et QD-lag. Min eneste klage er at den testede skjermen bare er 27". Jeg tror at med 4K må vi hoppe til 30", helst 32". Men da er det bra at Asus kom meg i forkjøpet og allerede har lagt ut en 32-tommers versjon i salg.