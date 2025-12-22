ASUS ROG Strix Scar G835L

HQ

Et strålende trekk - klistremerkene. De er på emballasjeplasten, og ikke på selve datamaskinen og skjermen. Dette føles som om det burde ha vært en regel for lenge siden, og jeg håper andre følger dette.

Til tross for at ROG Strix Scar 18 er relativt slank til å være en bærbar gaming-maskin, kommer den med alle kanonene i ilden, ettersom den i den testede og dyreste versjonen gir deg en Intel Ultra 9-prosessor med 24 kjerner som kjører med 5,4 GHz på ytelseskjernen, og et RTX 5090 boostet til 1647 Mhz og med hele 24 GB VRAM. Hvis du er klar for det, kan du faktisk øke dette i tillegg.

Ytelsestankegangen fortsetter, til tross for at du har 2x2TB NVMe PCIe 4.0 (5.0 begynner kanskje fortsatt å bli litt for varmt for bærbare datamaskiner), får du ikke 4TB ettersom de er satt opp som RAID 0, men de er raske som bare faen. Dette betyr tilgangstider ned til 72 my-sekunder, og båndbreddehastigheter på 1830 MB/S ved bruk av 3D Benchmark Storage-test. Testenheten vår hadde 64 GB DDR5, som av en eller annen grunn opererte med 5600 Mh. De fleste versjoner vil ha 32 GB.

Kjølingen kommer fra en tri-fan dampkammerplattform som bruker Conductonaut flytende metall for grensesnitt 18" Mini LED, 2000+ dimmesoner, 1600p oppløsning, 240Hz/3ms responstid og 100% DCI-P3. Ren OLED hadde vært fint, men fargene er ekstremt levende, og lysstyrken er ekstremt imponerende.

Den generelle byggekvaliteten er veldig bra, selve finishen matcher prisen, den er generelt veldig solid og det er tydelig at de fleste delene er laget av metall. Det øker imidlertid også vekten, som allerede er betydelig ettersom den eksterne strømforsyningen lett kan holde et lite barn nede.

I motsetning til mange andre, som gjerne vil inkorporere alt med snarveier og multifunksjonalitet, har Asus beholdt det tradisjonelle designet med dedikerte taster for media og viftekontroll. Det vil jeg takke for; det gjør den daglige bruken så mye enklere.

Batteritiden på et slikt beist er ikke veldig imponerende, men den støtter 100 watts lading, så det er ikke noe problem å ikke ha med seg den massive strømklossen - for ellers er det et problem å få mer enn tre timer ut av den, selv når du slår av grafikkortet og ikke spiller. Du kan spille rundt en time, og på den andre ytterligheten kan du skru ned lysstyrken på skjermen til nesten ingenting, deaktivere alt og få omtrent 5 timer ut av den. Ikke dårlig for en bærbar PC med disse spesifikasjonene.

Det er tre innstillinger, stille, ytelse, turbo. Ingenting mer er nødvendig, flott tilnærming. Og prisen er, vel, overraskende bare 2800 Euro. Jeg hadde forventet mye mer.

Det er faktisk en fjerde modus, manuell, som gir mulighet for litt ekstra overkoking, men ettersom vi forventer at de fleste brukere vil overvåke dette - og det faktum at CPU-en treffer 100 grader i normal Turbo-modus, anbefaler vi ikke å bruke den i det hele tatt. Du får også et stort rødt advarselsskilt, det er irriterende å aktivere, og resultatene slo ikke alltid de i normal Turbo-modus. Så vi brukte sistnevnte for benching. GPU-en nådde bare 71 grader, og støyen var imponerende lav på 36,4 dB.

Så la oss komme videre med Benchmarking :

3D-benchmark



Speed Way: 6395



Steel Nomad: 6133



Port Royal: 16276



Time Spy Extreme: 12138



Fire Strike Ultra: 14943



Cyberpunk 2077 - Ray Tracing Ultra





1080p: 82,13



1600p: 102,65



Ved bruk av Quality 2x Frame Generation - Transformer Model





1080p: 185,89



1600p: 138,88



Total War: Warhammer III - Ultra-settinger





1080p: 177,8



1600p: 123,4



Assassin's Creed Shadows - Ultrahøye innstillinger, DLSS-kvalitet





1600p: 62



1200p: 67



Brukskvalitet - 2x Frame Generation - Transformatormodell

1600p: 107

1200p: 114

Star Wars Outlaws



1080p: 119



1600p: 74



Using Quality 2x Frame Generation - Transformer Model





1080p: 199



1600p: 133



Warhammer 40,000: Space Marine II, Ultra-innstillinger

