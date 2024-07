Asus Rog Swift OLED PG27AQDM 27"

Selv om det føltes som et stort steg å skaffe seg en TV med HDR og 4K-oppløsning var det et enda større sprang for meg personlig. Det var da jeg fikk en OLED-TV, med den populære C-modellen fra LG at det åpnet seg en helt ny verden. Plutselig føltes fargene riktige, og svart var faktisk svart, på ordentlig. I dag er jeg fryktelig kresen på bildekvalitet, og når jeg ser på en skjerm som ikke er OLED, føles det rett og slett som om noe er galt.

Med Asus' nye skjerm er det på tide at jeg endelig prøver min første OLED-skjerm, og det tar ikke lang tid før jeg innser at den har skapt et problem. Et rent luksusproblem, riktignok. For nå føles de andre skjermene mine, som jeg har brukt i en årrekke, altfor dårlige, selv om jeg har vært så fornøyd med ytelsen deres.

For bildet her er selvfølgelig rasende bra. Men la oss vente med det og begynne i riktig ende. Alle som har fått med seg en dings av denne typen hjem, vet at følelsen av å pakke ut noe er en del av hele opplevelsen. Det er egentlig ingenting som gjør utpakkingen her spesielt unik, men jeg kan sette pris på en så enkel detalj som at de medfølgende kablene ligger i en liten pose. Vi hopper så raskt til skjermdesignet, der skjermen på sitt smaleste punkt nesten føles så skummel å ta på av frykt for å brekke av et hjørne. Heldigvis føles den velbygd og luksuriøs. Vi finner en haug med porter på undersiden; to HDMI, en Displayport og du kan koble skjermen til datamaskinen din via en USB-port og dermed få en liten hub med to porter på skjermen. Jeg skulle gjerne sett at det også var en USB-C-port her. Til slutt er det også en kontakt for hodetelefoner, og skjermen har ingen innebygde høyttalere, men det er ikke noe jeg noen gang har brydd meg om når det gjelder skjermer.

Det eneste jeg ikke liker med designet, er stativet. Det lar seg riktignok svinge jevnt, men det føles plastisk, klønete og ikke særlig luksuriøst. Det er et lite spor der du kan plassere mobiltelefonen din, men dessverre føles basen litt for stor. Selve stativet er imidlertid veldig bra når det gjelder å dreie, vippe og heve. Jeg skulle gjerne sett at det lille hullet du kan trekke kabler gjennom, var plassert litt høyere opp, men det er bare en liten detalj. Det fungerer utmerket å dreie, vippe, heve og senke skjermen. Jeg vil også nevne at den lille spaken som brukes til å navigere i det oversiktlige grensesnittet, er mye bedre enn på mange skjermer jeg har prøvd, der knappene gjorde det til et rot å klikke seg rundt. Det er også mulig å laste ned programvare og administrere alt det via datamusen, noe som kan være å foretrekke hvis du av en eller annen grunn er der inne og skifter oftere.

For å runde av praten om design, har vi en stor logo på baksiden av skjermen som du kan endre lyset på. Den gir et fint og luksuriøst inntrykk, men fyller egentlig ikke noen stor funksjon når det gjelder å lyse opp baksiden eller lignende.

Når vi snakker om bildet på en OLED-skjerm, er det det man ønsker seg mest, og etter å ha sett på en rekke tester, sett filmer og spilt spill, er det ingen tvil om at vi får alt vi kan forvente. Svartheten er (selvfølgelig) perfekt, fargene er fantastiske. Er det noen mindre ulemper? Ja, du kan alltid ønske deg mer lysstyrke, og for skriving er dette ikke den ideelle skjermen. Det er tross alt en skjerm for spill, først og fremst, og med 240 Hz er den så jevn og fin som den trenger å være. Verdt å merke seg er imidlertid at denne bildefrekvensen bare nås via Display-porten, da den via HDMI er begrenset til 144 Hz, og de to HDMI-portene er også 2.0. Men siden oppløsningen på skjermen er 1440p, spiller det egentlig ingen rolle selv om det begrenser hovedsakelig hvis du har tenkt å koble til en konsoll via HDMI.

Vi har en responstid på 0,03 ms (GtG) og det Asus hevder er skjermens største salgsargument: verdens første "glossy OLED"-skjerm. Den blanke overflaten øker lysstyrken og oppfatningen av bildet, og noe så enkelt som å starte en animert skjermsparer via Wallpaper Engine gir nesten tredimensjonal dybde. Til tross for at jeg har spilt på en OLED-TV de siste årene, er det fortsatt en litt surrealistisk følelse, selv i dag, å sammenligne et spill eller en film på en annen skjerm og bli slått av hvor mye mer imponerende svart og farger er på en OLED-skjerm. Man blir utrolig bortskjemt, og det er vanskelig å venne seg til svartheten og de fantastiske fargene når man skal se på noe annet.

Asus har også pakket inn en rekke teknologier for å holde skjermen kjølig og forhindre innbrenning, noe som noen fortsatt anser som formatets største ulempe. Teknologien bak alle disse funksjonene er selvfølgelig ikke noe du faktisk opplever. Men det gir i det minste en trygghet at risikoen for innbrenning er minimert.

Hvis du sammenligner prismessig med andre OLED-skjermer, finnes det definitivt modeller til litt mindre. Men jeg vil si at prisene i dette segmentet er ganske like generelt, og du må ganske enkelt sammenligne egenskapene til de forskjellige skjermene. Det er egentlig ikke så mye negativt å si om funksjonene eller bildet her som er negativt i det hele tatt. Joda, foten føles litt for stor, og jeg skulle personlig ønske at den også var tilgjengelig i en større størrelse, men det gjør neppe denne skjermen dårligere på noen måte. Alt i alt har vi en fantastisk skjerm, og som Fredrik sa i sin anmeldelse av Samsung Odyssey G6: Når disse skjermene har falt noen tusenlapper i pris, forblir ikke den høye prislappen som det dyre hinderet den sikkert kan være for mange. Da blir selvfølgelig en skjerm som dette enda mer relevant for et kjøp. For når du først har blitt bortskjemt med OLED, er det ingenting annet som kommer i nærheten når det gjelder bildekvalitet.