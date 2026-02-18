Asus ROG Xbox Ally X ser prisøkning på grunn av mangel

HQ

Mangelen på PC-bransjen har påvirket forbrukerne i flere måneder allerede, mest for de som prøver å kjøpe nye PC-deler eller oppgradere gamle. Nå begynner vi imidlertid å se at spillmaskinvare som helhet går gjennom lagermangel og prisøkninger. Så sent som i går snakket vi om at Steam Deck var utsolgt i USA.

En annen håndholdt PC går også gjennom det akkurat nå, nemlig Asus ROG Xbox Ally X. Som først rapportert av Otaku Souken og deretter transkribert av VGC, har den håndholdte Xbox-spillenheten sett en prisøkning på ¥30,000 fra ¥139,800 til ¥169,800, noe som er en økning i USD på $196. Litt av en økning, egentlig.

Det er viktig å merke seg at den mindre kraftige ROG Xbox Ally tilsynelatende ikke er påvirket av denne prisøkningen. Vi vet heller ikke om dette bare er en Japan-spesifikk økning, eller om vi kan forvente at prisen snart vil endres på tvers av andre territorier. Ettersom RAM-mangelen ikke forventes å gi seg med det første, må vi bare vente og se om vi snart må punge ut mer penger for spillmaskinvaren vår.