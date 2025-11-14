ASUS sier at den bærbare Xboxen har opplevd stor etterspørsel

HQ

I midten av oktober var det endelig på tide for Asus og Microsoft å lansere ROG Xbox Ally, ofte beskrevet som en bærbar Xbox. Vi anmeldte den og var stort sett fornøyde, og heldigvis var de viktigste klagene programvarerelaterte, noe som betyr at de sakte, men sikkert blir adressert.

I forkant av lanseringen rapporterte vi at enheten var utsolgt mange steder, men siden den gang har vi ikke hørt mye. Så hvordan har det gått med ROG Xbox Ally? Asus har nå levert sin kvartalsrapport, og Niko Partners-analytiker Daniel Ahmad har gått gjennom den. Via Bluesky skriver han nå at Asus forteller sine investorer at "Xbox ROG Ally X håndholdte har sett høy etterspørsel og er mangelvare."

Tilsynelatende er det hovedsakelig den dyrere X-enheten som er etterspurt, snarere enn den mer lommebokvennlige S. Vi har ingen faktiske salgstall, men Asus jobber med å øke kapasiteten, så forhåpentligvis vil tilgjengeligheten av enheten øke i nær fremtid. Har du hatt muligheten til å teste ROG Xbox Ally ennå, og hva synes du om den?