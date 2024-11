Asus Zenbook Duo

For en stund siden anmeldte jeg Lenovos mildt sagt imponerende Yoga Book 9i, en bærbar datamaskin som kanskje ikke ga oss en spennende, sammenleggbar ny fremtid, men som likevel ga oss en uendelig ambisiøs tilnærming til hele konseptet med en bærbar datamaskin.

Her kan man umulig gi Asus den samme æren, for Lenovo har stått bak konseptet med en bærbar PC-ramme med to skjermer i stedet for én skjerm og tastatur (eller "deck", som det også kalles) nesten helt fra starten. Men noen ganger er det et triks å følge i slipstrømmen til en pioner og snu feiltrinnene deres til din fordel. Det er akkurat det Asus har gjort, og deres Zenbook Duo er en raffinert versjon av Lenovos idé. Og det er derfor jeg vil anbefale den.

Konseptet er faktisk ganske enkelt, spesielt hvis du allerede er kjent med Yoga Book 9i. I stedet for en enkelt skjerm består både topp og bunn av 14" OLED-paneler, og selv om du kan trylle frem et berøringsbasert tastatur i bunnen, kommer den med et slags lokk med tastatur og styreflate som kan legges på for å etterligne funksjonaliteten og formen til en vanlig bærbar PC. Allerede her presenterer Asus en sentral løsning på Lenovos kanskje største problem. I stedet for at tastaturet bare er... vel, et tastatur, og at du må bruke OLED-glasspanelet som en slags pseudo-styreflate, gir Asus deg et helt dekk som fyller hele bunnen, og som effektivt skjuler Zenbook Duos unike funksjonalitet hvis du ikke vil ha den.

I tillegg er det ikke behov for origami-pappen som følger med Yoga Book 9i, som må settes sammen til et stativ for å holde maskinen hvis du vil bruke begge skjermene som doble skjermer. Nei, Asus har et innebygd stativ i bunnen av kabinettet, slik at hele herligheten virkelig kan foldes sammen til en vanlig bærbar PC, og kan bli så mye mer hvis du vil det.

Selve konstruksjonen er litt tykk, men den er ikke mye tyngre eller tykkere enn en gjennomsnittlig bærbar datamaskin, noe som i seg selv er ganske fantastisk. Du kan bruke den på tre måter: som standard bærbar PC med det magnetiske tastaturdekket på toppen av den nederste skjermen, der POGO-brytere sørger for stabil tilkobling og lading. Deretter kan du bruke begge skjermene ved hjelp av stativet, fjerne tastaturet og få en kombinert 28-tommers plass i en bærbar formfaktor, eller plassere skjermene vertikalt med tastaturet helt frakoblet på Bluetooth. Alle tre er relativt sømløse å få tilgang til.

Det er heller ikke noe virkelig offer andre steder. Det er to USB-C Thunderbolt 4-porter, en USB-A 3.2-port, HDMI og lydkontakt, WIFI 6E, et ganske komfortabelt tastatur med en stor styreflate og en ganske respektabel batterilevetid på rundt syv timer med standard arbeidsbelastning. Ikke dårlig i det hele tatt, og langt, langt bedre enn Yoga Book 9i.

Du kan få flere Intel Core Ultra -prosessorer, i tillegg til RAM på opptil 16 GB og en 1 TB NVMe M.2 SSD. Når det gjelder GPU, er det tilsynelatende ikke mulig å få et dedikert kort, så du må nøye deg med Arc, men for Photoshop, mild videoredigering og kanskje viktigst av alt et mylder av faner åpne i Chrome eller andre tekstbehandlingsverktøy, er det egentlig ingenting Zenbook Duo ikke kan gjøre. Hver skjerm er også en ganske mettet 1920x1200 OLED, og selv om det er 60Hz, noe som er synd i denne 120Hz-tiden, er det faktisk vanskelig å finne noe å klage på.

Det må sies at vi opplevde at maskinen ble litt varm under ganske gjennomsnittlige arbeidsmengder, noe som er å forvente når to OLED-paneler er i arbeid. Men utover det? Vel, du må være overbevist om at du kommer til å bruke Zenbook Duo i utfoldet tilstand, ellers gir det egentlig ikke mening å kaste ekstra penger etter denne funksjonaliteten. Men hvis du kan se for deg at du blir mer effektiv på farten, og dermed mer allsidig, så er Zenbook Duo i en klasse for seg, og virkelig verdt prislappen på 1 500 pund.

