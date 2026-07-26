At Adam Driver takker nei til Marvel-roller er en tradisjon i MCU, sier Kevin Feige

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Selv om MCU ikke lenger er på sitt høydepunkt, kan Marvels penger fortsatt tiltrekke seg mange A-liste-skuespillere til å spille superhelter, superskurker og alt derimellom. Pedro Pascal som Richard Reed, for eksempel. Men det er én skuespiller som stadig unngår MCU, til tross for at sjefen Kevin Feige innrømmer at Marvel gjerne vil jobbe med ham.

Den skuespilleren er Adam Driver. I et nylig intervju med Josh Horowitz fra Happy Sad Confused ble Feige spurt om hvorfor Ryan Gosling og Cynthia Erivo ennå ikke har blitt med i MCU, med tanke på at de tidligere har uttalt at de gjerne vil spille henholdsvis Ghost Rider og Storm. «Man vet aldri hva fremtiden kan bringe,» sa Feige, før han roste begge skuespillerne og deretter ble spurt om Adam Drivers mulige deltakelse i MCU.

«Det er ingen hemmelighet at vi gjerne vil [samarbeide med ham], men det har blitt en tradisjon at vi har Zoom-møter med ham, og så takker han nei,» forklarte Feige, og la til at Driver har blitt kontaktet flere ganger av Marvel, men aldri har klart å finne noe som begeistrer ham nok til å ta på seg spandex.

Det er ingen uenighet mellom Driver og MCU, da Feige sier at det alltid er en svært hjertelig samtale, der stjernen fra «Star Wars» og «Girls» ofte sier der og da at han vil takke nei til en bestemt rolle. Kanskje vil det en dag endelig dukke opp en mulighet for Driver til å gjøre sin MCU-debut.