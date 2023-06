At Alan Wake 2 kun slippes digitalt gir mer tid til finpuss

HQ

Da Remedy kunngjorde at Alan Wake 2 bare slippes digitalt sa de at dette ville gjøre spillet billigere og et par andre ting, men dette har en annen positiv side få tenker over.

I en samtale med Eurogamer bekrefter Alan Wake 2s spilldirektør, Kyle Rowley, at å bare slippe spillet digitalt gir dem flere uker ekstra utviklingstid som kan brukes til finpussing:

"Ved å gå over til heldigitale løsninger får vi som utviklere selvsagt mer tid til å finpusse spillet. Faktisk et betydelig antall uker. For ellers må spillet som kommer på platen selvsagt være spillbart uten oppdateringer."

Rowley avslutter med å forklare at "forhåpentligvis kan vi på denne måten gi dere en bedre versjon av spillet".

Dette skyldes at en spill må sendes til produksjon noen uker i forveien, men så skal det sies at noen spill da lanseres fysisk senere. Likevel er det mange gode grunner til å bare lansere et spill digitalt, så forventer du at flere AAA-titler vil prøve det?