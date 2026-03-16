At Daniil Medvedev spiller på dette nivået igjen, er "flott for idretten", sier Jannik Sinner

Daniil Medvedev slo Carlos Alcaraz i semifinalen, men tapte deretter finalen i Indian Wells mot Jannik Sinner, som spilte på et høyt nivå mot italieneren, som kun slo ham i to svært tette tie-breaks. Spanjolen og verdenseneren sa at han var overrasket over hvor aggressivt Medvedvev spilte. "Jeg har aldri sett, for å være ærlig, Daniil spille slik".

Jannik Sinner var like støttende til sin rival i intervjuet etter kampen, og sa at "tennissporten trenger ham". "Jeg føler han spiller veldig, veldig bra tennis", sa Sinner. "Vi må ikke glemme at han er en Grand Slam-mester og det er en grunn til det. Han spilte god tennis, servet veldig bra og jeg slet med å returnere, spesielt på den andre serven (via Tennis365).

"Jeg tror tennissporten trenger ham. Han har en veldig unik spillestil. Å se ham tilbake på dette nivået, det er fantastisk. Han forbedrer seg mye. Han er en veldig aggressiv spiller på slutten. Han har to forskjellige spillestiler når han server og når han returnerer. Så man må forholde seg til det. Det er flott for sporten at han spiller på dette nivået igjen."

Takket være andreplassen er Medvedev tilbake blant de 10 beste. Den 30 år gamle russeren, som bor i Monte-Carlo, var nummer én i verden i 2022, kort tid etter å ha vunnet US Open 2021, og har blitt nummer to tre ganger i Australian Open, i tillegg til ATP-finalen i 2020. I 2026 har han allerede vunnet titlene i Brisbane (ATP 250) og Dubai (ATP 500), og Indian Wells var hans første Masters 1000-finale siden 2024. Vil han bli en stor trussel for Alcaraz og Sinner i 2026?

