At Sony går bort fra fysiske medier, gjør Hideo Kojima både «trist» og «redd»

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Som vi tidligere har rapportert, er spilllegenden Hideo Kojima langt fra fornøyd med Sonys beslutning om å fase ut fysiske spill, og i helgen benyttet han nok en gang anledningen til å stikke til Sony.

Det var under Il Cinema in Piazza (takk, Genki) at han forklarte hvordan utviklingen i bransjen, sammen med politikk og verdenshendelser, kan føre til at du ikke lenger vil kunne spille videospill:

«Det finnes selskaper som eier disse serverne og lar deg 'skru på kranen' mot en månedlig avgift. Men med nasjoner, politikk og ulike tankesett må man naturligvis ta høyde for muligheten for at dataene der inne slutter å bli distribuert hvis det skjer en endring. Og hvis det skjer, vil du ikke kunne se eller spille filmene og spillene du liker.

Det er det som er skremmende.»

Kojima nevner også at han vokste opp med fysiske spill og at den siste utviklingen gjør ham trist, og at han i det siste har kjøpt flere fysiske medier:

«Jeg vokste opp med fysiske medier, så jeg synes det er veldig trist. For tiden har jeg kjøpt opp mange Blu-ray-plater, for eksempel ulike filmer, og CD-er også.»

Har Kojima rett? Er det problemer med en helt digital fremtid?