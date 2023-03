At Xbox kjøper Activision Blizzard har nærmest blitt godkjent

HQ

Mens mange regulatorer over hele verden var ganske raske med å godkjenne Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard har Storbritannias konkurranse- og markedsmyndighet (CMA) virket langt mer forsiktig med å la denne gigantiske avtalen gå gjennom. Derfor er dagens kunngjøring nærmest en offisiell sammenføyning av Xbox Game Studios og Activision Blizzard.

For CMA har levert en ny rapport for å kunngjøre en endring av tankene rundt Microsofts Activision Blizzard-oppkjøp etter å ha fått flere bevis som svar på de foreløpige funnene de delte tilbake i februar. For å gjøre en lang rapport kort er CMAs nye foreløpige konklusjon at å godkjenne avtalen:

"ikke vil resultere i en betydelig reduksjon av konkurransen i forhold til konsollspill i Storbritannia".

Hovedårsaken til dette er at den nye informasjonen indikerer at det ikke ville være kommersielt fordelaktig å gjøre Call of Duty og andre populære Activision Blizzard-franchiser og spill eksklusive for Xbox-konsoller og PC-er. Det ville faktisk føre til et betydelig tap på grunn av PlayStations markedsandel og mengden CoD-spillere på PlayStation.

Dette betyr ikke at Microsoft kan sprette champagnen akkurat nå, da CMA fortsatt er bekymret for hvordan denne fusjonen kan påvirke skyspilltjenester, så ingenting vil bli satt i stein før den endelige rapporten blir levert senest 26. april. Likevel betyr dette i utgangspunktet at Activision Blizzard har mer enn en fot innenfor Microsofts dør.