Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Atalanta, Madrid, Paris og Galatasaray lider, men er videre til åttedelsfinalene i Champions League

Resultater fra Champions League-kampene onsdag.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Champions League-kampene onsdag 25. februar startet med en overraskelse: Atalanta kom fra to mål bak fra forrige uke til å slå Borussia Dortmund: 4-1-seier, 4-3 sammenlagt.

Etter tirsdagens sjokkerende eliminering av Inter Milan av Bodo/Glimt, så Atalanta ut til å bane vei for en gjenoppblomstring av italienske lag, fordi Juventus, som lå under med tre mål, klarte å utligne knockout med 3-0 i ordinær tid, med en spiller mindre. Galatasaray klarte imidlertid å score to ganger på overtid for å unngå straffesparkkonkurranse, og Atalanta ble dermed det eneste italienske laget blant de 16 beste i Champions League.

Onsdag vant Real Madrid 3-1 sammenlagt over Benfica etter scoringer av Tchouameni og Vinícius, mens Paris Saint-Germain endte 2-2 mot Monaco i den franske playoff-kampen, men gikk videre med 5-4 sammenlagt.


  • Atalanta 4-1 Dortmund (4-3)

  • Juventus 3-2 Galatasaray (3-5)

  • PSG 2-2 Monaco (5-4)

  • Real Madrid 2-1 Benfica (3-1)

Etter å ha fullført utslagsspillet, med storlag som Inter Milan, Borussia Dortmund, Monaco og Benfica eliminert, og noen overraskelser som Galatasaray og Bodo/Glimt, er det klart for trekning på fredag, med disse potensielle parene.

Atalanta, Madrid, Paris og Galatasaray lider, men er videre til åttedelsfinalene i Champions League
ph.FAB / Shutterstock.com

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballChampions LeagueReal MadridBenficaJuventusMonacoBorussia Dortmund


Loading next content