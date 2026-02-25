Atalanta, Madrid, Paris og Galatasaray lider, men er videre til åttedelsfinalene i Champions League

HQ

Champions League-kampene onsdag 25. februar startet med en overraskelse: Atalanta kom fra to mål bak fra forrige uke til å slå Borussia Dortmund: 4-1-seier, 4-3 sammenlagt.

Etter tirsdagens sjokkerende eliminering av Inter Milan av Bodo/Glimt, så Atalanta ut til å bane vei for en gjenoppblomstring av italienske lag, fordi Juventus, som lå under med tre mål, klarte å utligne knockout med 3-0 i ordinær tid, med en spiller mindre. Galatasaray klarte imidlertid å score to ganger på overtid for å unngå straffesparkkonkurranse, og Atalanta ble dermed det eneste italienske laget blant de 16 beste i Champions League.

Onsdag vant Real Madrid 3-1 sammenlagt over Benfica etter scoringer av Tchouameni og Vinícius, mens Paris Saint-Germain endte 2-2 mot Monaco i den franske playoff-kampen, men gikk videre med 5-4 sammenlagt.



Atalanta 4-1 Dortmund (4-3)



Juventus 3-2 Galatasaray (3-5)



PSG 2-2 Monaco (5-4)



Real Madrid 2-1 Benfica (3-1)



Etter å ha fullført utslagsspillet, med storlag som Inter Milan, Borussia Dortmund, Monaco og Benfica eliminert, og noen overraskelser som Galatasaray og Bodo/Glimt, er det klart for trekning på fredag, med disse potensielle parene.