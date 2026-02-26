Atalantas Nikola Krstović viser frem pannen etter dramatisk straffespark i siste minutt mot BVB

HQ

Atalanta er det eneste italienske laget i åttedelsfinalene i Champions League, etter at Inter Milan og Juventus ble slått ut, etter å ha gjort et stort comeback etter å ha ligget under med to mål mot Borussia Dortmund. Atalanta scoret tre ganger for å snu kampen, med mål av Scamacca, Zappacosta og Pasalic, men Dortmunds innbytter Karim Adeyemi scoret og så ut til å tvinge frem en overtidskamp.

Men så skjedde det noe dramatisk: Ramy Bensebaini klarte ikke å klarere ballen og traff i stedet Nikola Krstovićs panne, slik at Atalanta-spilleren begynte å blø, nesten fire minutter ut i overtiden.

Straffesparket var kampens siste, og Lazar Samardzic bommet ikke. Etter en VAR-revisjon fra dommer José María Sánchez fikk Bensebaini sitt andre gule kort for sin hensynsløse handling og ble utvist.

Nikola Krstović, den 25 år gamle montenegrineren som tidligere har spilt i Lecce og Røde Stjerne Beograd før han kom til Atalanta i 2025, viste senere hvordan pannen hans var etter sparket. "Det er bare en skramme", sa han.

Atalantas neste rival, som offentliggjøres i trekningen fredag kl. 12.00 CET, 11.00 GMT, blir Arsenal eller Bayern München.