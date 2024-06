Atari 50 får 39 nye gratisspill som en del av Expanded Edition

HQ

Atari 50: The Anniversary Collection ble opprinnelig lansert i 2022, og ga spillerne tilgang til 103 spill fra de klassiske Atari-maskinene, inkludert Atari 2600, 5200, 7800 og mer. En gratis oppdatering i 2023 la til 12 nye spill.

Nå, i 2024, gir Expanded Edition hele 39 nye titler til samlingen, og den legger til to nye tidslinjer - The First Console War og The Wider World of Atari. For alle videospillhistorikere vil dette inneholde gamle reklamer, intervjuer og gjenstander.

Spillet lanseres den 25. oktober for Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 og PC. Eiere av Atari 50: The Anniversary Collection vil få de 39 ekstra spillene når den utvidede utgaven lanseres.

Takk, VGC.