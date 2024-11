Atari 7800 vender tilbake med en oppgradert modell

HQ

Atari er kanskje ikke i konsollbransjen lenger, men det er mange som fortsatt husker spillene de spilte på Atari-maskiner med glede. For å feire den klassiske Atari 7800 har PLAION gått sammen med Atari om 7800+.

Atari 7800+ har den samme elegante designen som du husker, og noen moderne detaljer som gjør spillene enklere å spille, og gir deg tilgang til et stort bibliotek med klassiske titler. Den spiller både Atari 2600- og 7800-kassetter, inkluderer CX78+ gamepad, kan kobles til en hvilken som helst skjerm via HDMI og leveres med et spill inkludert.

Bentley Bear's Crystal Quest er det nyeste Bentley Bear 7800-eventyret, og selv om det ikke er noe for deg, kan du spille en hel rekke andre spill på maskinen. Den selges for £99,99 eller €119,99, og ytterligere seks spill skal også lanseres i dag. Ta en titt i lanseringstraileren nedenfor:

HQ

Dette er en annonse: