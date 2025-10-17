Atari lanserer en ny retrokonsoll kalt Intellivision Sprint
Den er basert på verdens første 16-bits konsoll Intellivision, som opprinnelig ble lansert i 1979, og som ironisk nok konkurrerte mot det samme merket som nå lanserer den.
Ordet retro betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. Hvis du er litt yngre, kan Xbox 360 føles retro, mens andre har ferske minner om det og tenker mer på Mega Drive eller til og med NES. Men det fantes selvfølgelig konsoller lenge før det. Som Atari 2600 (VCS) og Intellivision, som ble lansert på slutten av 70-tallet og hadde spillverdenens første virkelige konsollkrig.
Men i fjor ble det endelig slutt på den krigen da Atari kjøpte opp restene av Intellivision, og nå kommer det en Intellivision -konsoll fra Atari. Det er nesten som om Nintendo skulle lansere en Sega -konsoll, eller Microsoft den neste PlayStation.
Enheten heter Intellivision Sprint og kommer med 45 innebygde Intellivision titler, komplett med kontrolleroverlegg for hver tittel :
Du kan lese mer på Ataris nettsted, se hvilke spill som følger med, og til og med forhåndsbestille din egen enhet for 149,99 dollar. Intellivision Sprint lanseres i begynnelsen av desember, og nedenfor finner du både en presentasjonsvideo og noen bilder av denne skjønnheten.
Er du gammel nok til å huske Intellivision, og har du noen gang spilt på en?