Atari lanserer en ny retrokonsoll kalt Intellivision Sprint

Ordet retro betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. Hvis du er litt yngre, kan Xbox 360 føles retro, mens andre har ferske minner om det og tenker mer på Mega Drive eller til og med NES. Men det fantes selvfølgelig konsoller lenge før det. Som Atari 2600 (VCS) og Intellivision, som ble lansert på slutten av 70-tallet og hadde spillverdenens første virkelige konsollkrig.

Men i fjor ble det endelig slutt på den krigen da Atari kjøpte opp restene av Intellivision, og nå kommer det en Intellivision -konsoll fra Atari. Det er nesten som om Nintendo skulle lansere en Sega -konsoll, eller Microsoft den neste PlayStation.

Enheten heter Intellivision Sprint og kommer med 45 innebygde Intellivision titler, komplett med kontrolleroverlegg for hver tittel :



45 innebygde spill, inkludert Boulder Dash, Shark! Shark!, Baseball og mange flere.



Kan enkelt kobles til moderne TV-er og skjermer med HDMI.



2 trådløse kontrollere: De klassiske diskkontrollerne har blitt oppdatert til å være trådløse og oppladbare. Bare sett den i konsollen for å lade den.



Overlegg for hvert spill, alle med ny design. Inkluderer 2 overlegg for hvert spill, og overleggene er dobbeltsidige.



USB-A-port kan kobles til originale Intellivision II- og II-kontrollere (med adapter). Kan også brukes til å spille flere spill (selges separat).



Du kan lese mer på Ataris nettsted, se hvilke spill som følger med, og til og med forhåndsbestille din egen enhet for 149,99 dollar. Intellivision Sprint lanseres i begynnelsen av desember, og nedenfor finner du både en presentasjonsvideo og noen bilder av denne skjønnheten.

Er du gammel nok til å huske Intellivision, og har du noen gang spilt på en?