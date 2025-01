Atari har gått sammen med Nubeo for å lage en klokke som feirer 45 år med Asteroids

Et av de mest ikoniske og tidløse videospillene gjennom tidene fylte nylig 45 år, og dette er Ataris historiske Asteroids. For å markere dette helt spesielle jubileet har videospillgiganten slått seg sammen med urmaker Nubeo for å lansere en begrenset kolleksjon med klokker som er utformet etter det elskede spillet.

HQ

Klokkene er kjent som Ventana Automatic Atari Asteroids 45th Limited Edition, og de kommer i en rekke forskjellige farger, samtidig som de har en urskive som ligner på videospillet. Det er en veldig kul design som utvilsomt vil tiltrekke seg mange blikk, men den virker også svært upraktisk som klokke, siden den ikke har noen tall eller sifre og bare én bevegelig viser.

Hver av de ulike fargene på klokken kommer i et svært begrenset antall på bare 125 modeller, og hver klokke er også laget av rustfritt stål med safirglass som gjør at klokken er sertifisert til 20 ATM vannmotstand.

I henhold til fargene kan du få et av disse tilbehørene i Nebula Blue, Plasma Pumpkin, Supernova Red, Celestial Citrine, og Nova Nightfall. Klokken koster vanligvis £ 1 627, men på grunn av et pågående salg kan du faktisk få tak i en nå for så lite som £ 492.

Dette er en annonse: