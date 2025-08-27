Atari har kjøpt fem franchiser fra Ubisoft
Selv om avtalen ikke inkluderer noen AAA-spill, er det fortsatt noen få høyt anerkjente titler som er verdt en ny sjanse.
Vi har flere ganger rapportert om Ubisofts økonomiske vanskeligheter, med en rekke høyprofilerte tapte salgsmål de siste årene. Dette førte til at de ble tvunget til å inngå et dyptgående partnerskap med det kinesiske selskapet Tencent i vår.
Vi vet ikke om det er noen sammenheng med dagens hendelser, men det er nå bekreftet at de også har solgt en rekke av sine mindre - men anerkjente - franchiser til Atari. Pressemeldingen forteller oss at disse er Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden, Grow Home og Grow Up. Ataris visepresident for nye forretninger, Deborah Papiernik, er naturligvis strålende fornøyd med dette og kommenterer:
"Millioner av spillere har opplevd disse verdenene opp gjennom årene, og dette vil åpne døren for spillere med lang fartstid til å gjenoppleve disse minnene, samtidig som nye målgrupper inviteres til å oppdage dem for første gang. Atari har en rik spillarv og setter stor pris på disse klassiske titlene, og vi gleder oss til å se hvordan de vil utvikle seg og komme i kontakt med spillerne på nye, meningsfylte måter."
Atari-sjef Wade Rosen hadde også noen offisielle kommentarer om oppkjøpet, og forklarte at selskapet er "glade for å gjenintrodusere disse titlene, samtidig som de utforsker måter å utvide og utvikle disse franchisene på."
Atari har åpenbart kjøpt disse seriene for å bruke dem, så forhåpentligvis tar det ikke lang tid før de dukker opp igjen i revitalisert form, og kanskje det til og med kommer en oppfølger eller to?