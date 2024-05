Atari har kjøpt opp Intellivision

HQ

Atari har vært på oppkjøpsjakt i det siste, og har plukket opp en rekke utviklere og IP-er som mange av de største utgiverne ikke ser ut til å være like opptatt av. Dette inkluderer en rekke varemerker og franchiser som var populære på 80- og 90-tallet, og nå har Atari også plukket opp en konsollprodusent.

Det stemmer, Atari har kjøpt opp Ninte... Bare en spøk. Atari har kjøpt Intellivision Entertainment LLC, produsenten og distributøren av spillkonsollen Amico. I pressemeldingen heter det at avtalen innebærer at Intellivision vil fortsette å utvikle og distribuere plattformen, og at de med en lisens fra Atari nå vil utvide tilbudet med nye versjoner av Intellivision-spill på systemet.

Atari vil hjelpe til i denne prosessen ved å utvide den fysiske og digitale distribusjonen av eldre Intellivision-spill, og vil også utforske muligheter for å skape nye spill og lisensiere ut varemerker i et forsøk på å utvide Intellivisions egenskaper.

"Atari har vært en verdifull partner, og vi har full tillit til at de vil være en ansvarlig forvalter av det tradisjonsrike Intellivision-merket", sier Phil Adam, administrerende direktør i Intellivision Entertainment. "Vi ser frem til vårt utvidede samarbeid og muligheten til å bringe et bredt spekter av nye titler til Amico-familiens spillplattform."

Atari kjøpte også rettighetene til over 200 titler som en del av denne avtalen, noe som ytterligere befester Ataris posisjon som en gigant innen programvare-IP.