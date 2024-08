Atari hinter til avsløring i kveldens Opening Night Live

HQ

Under Gamescom i fjor hadde Atari noe veldig fint å presentere, og annonserte 2600+. Som navnet antyder, er det en ny versjon av det som ofte omtales som verdens første konsollsuksess, nemlig Atari 2600, som ble lansert i USA i 1977 (året etter i Europa).

Den solgte rundt 30 millioner eksemplarer i løpet av sin levetid, noe som til sammenligning tilsvarer omtrent Mega Drive. Atari 2600+ er kompatibel med dine gamle Atari 2600- og 7800-kassetter, og inneholder også et utvalg av innebygde klassikere, og er selvfølgelig utstyrt med moderne tilkoblingsmuligheter som HDMI og USB.

Så hvorfor tar vi opp dette? Jo, fordi det ser ut til at Atari har noe på gang til kveldens Opening Night Live og/eller Gamescom senere denne uken. Via Instagram skriver de kryptisk at "this time last year we were announcing the 2600+ at Gamescom" og supplerer det med den gåtefulle emojien "two eyes".

Vi ville absolutt ikke hatt noe imot en ny versjon av Atari Lynx, men fremfor alt hadde det vært gøy med en Jaguar-minikonsoll. Hva tror og håper du Atari vil vise?