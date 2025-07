Atari kjøper over 80 % av Thunderful for 4,5 millioner euro

HQ

Thunderful AB, paraplyselskapet for Thunderfuls utviklings- og forlagsvirksomhet, har utstedt en aksjepakke som har kjøpt Atari for 50 millioner svenske kroner (ca. 4,5 millioner euro). Oppkjøpet gir Atari de facto kontroll over selskapet, med 82,6 % av aksjene.

Thunderful blir dermed en del av det gjenoppståtte Atari, som ønsker å vende tilbake til å være en stor aktør i dagens videospillindustri. Thunderfuls portefølje omfatter et tjuetalls immaterielle rettigheter, deriblant Steamworld, Islanders, Lost in Random og Vampire's Fall.

De har også fem interne utviklingsstudioer som også er en del av Ataris stab. Det er imidlertid ikke akkurat oppmuntrende akkurat nå, ettersom den offisielle uttalelsen spesifiserer at "Thunderful kunngjorde også i dag en restruktureringsplan som tar sikte på å omorganisere sin publiserings- og utviklingsvirksomhet, med sikte på å redusere kostnadsbasen og forbedre driftskontantstrømmen." Hvis vi fjerner bedriftspråket, betyr det permitteringer og kanskje til og med nedleggelse av noen av de interne studioene.

Transaksjonen må godkjennes av Thunderfuls aksjonærer på en ekstraordinær generalforsamling ("EGM") som skal avholdes på eller rundt 28. august 2025 ("EGM"), selv om det allerede er absolutt flertall.