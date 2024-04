Atari kjøper rettighetene til Roller Coaster Tycoon 3.

Atari har nettopp brukt 7 millioner dollar på å kjøpe rettighetene til Rollercoaster Tycoon 3 fra spillutvikleren Frontier. Det betyr at Atari nå regnes som eneste utgiver for alle spill i simuleringsserien.

I likhet med berg- og dalbanene du skaper i spillet, har Rollercoaster Tycoon hatt sin del av opp- og nedturer gjennom historien, men Atari-sjef Wade Rosen tror det går fremover.

"Når vi feirer 25-årsjubileet for Rollercoaster Tycoon sammen med [serieskaperen] Chris Sawyer, er jeg veldig glad for at vi kan forene denne viktige og vellykkede tittelen i serien med resten av serien", sier han i en uttalelse (takk Eurogamer).

Vi er ikke sikre på hva fremtiden til Rollercoaster Tycoon 3 blir etter dette kjøpet, men det er tydelig at Atari fortsatt har planer for serien som helhet.