Atari kunngjør en offisiell bærbar retrospill-enhet

Hvis du er interessert i retrospill, er det ingen mangel på maskinvare å velge mellom, med noen (som Evercade) som har frittstående kassetter og andre som kommer med et utvalg av forhåndsinstallerte titler. My Arcade er et godt sted å kikke hvis du er på utkikk etter retro-maskinvare, og nå har de annonsert en nyhet - Atari Gamestation Go.

Den lanseres sammen med Atari, som beskriver enheten slik:

"Ta med deg retrospill overalt. Spill over 200 konsoll- og arkadespill, inkludert arkadeklassikerne Balls of Steel og PAC-MAN, og fem spill fra Ataris neo-retro Recharged-serie. Hele seks forskjellige kontroller er samlet i denne vakkert designede håndholdte spillkonsollen - paddle, trak-ball, d-pad, bumpers, numerisk tastatur og klassiske gamepad-knapper (A,B,X,Y) - slik at du kan spille alle spillene med de kontrollene de er designet for."

Den er foreløpig ikke bekreftet for Europa, men vi håper en skjønnhet som dette vil få en global utgivelse etter hvert. Den selges for $ 179,99, og du kan sjekke ut noen bilder nedenfor. Gå over til Atari for å lese mer.

Atari

Atari

Atari