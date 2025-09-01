Atari lanserer stilig whiskykaraffel designet som en retro joystick

HQ

En av de mest ikoniske styrespakene gjennom tidene er utvilsomt den som fulgte med Atari 2600-konsollen, nærmere bestemt CX-10. Atari er for øvrig også et selskap hvis logo regnes som en av de mest legendariske i spillverdenen.

Nå har Atari bestemt seg for å kombinere disse to komponentene i et whiskysett med en karaffel (19 cm høy og rommer 75 cl væske), to glass og et brett. Spesielt karaffelen er veldig stilig, og prisen på £ 93,94 / € 108,54 kan betraktes som ganske rimelig.

Settet er tilgjengelig nå med 3-4 dagers levering i Europa, og hvis du vil unne deg det selv, kan du bestille det her.