Atari og Activision gir ut tolv « Atari-kassetter til 2600-konsollen på nytt

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Mange av oss ser spent frem til lanseringen av Neo Geo AES+, en ny versjon av en av de mest ikoniske spillkonsollene gjennom tidene. Den vil også bli lansert sammen med ti nyutgivelser av klassikere fra plattformen, men den vil også kunne kjøre eldre spill.

Kanskje har Atari og Activision latt seg inspirere av dette konseptet, ettersom de nå har kunngjort at de skal gi ut en serie med Atari 2600- kassetter. Disse vil fungere både med de originale konsollene og de mer moderne nyutgivelsene (Atari 2600+ og Atari 7800+). Spillene vil bli utgitt både som separate standardutgaver og som mer påkostede samlerutgaver.

Utover den rene gleden ved å se en konsoll som opprinnelig ble lansert i 1977 få nye utgivelser igjen, er samarbeidet med Activision en fryd for alle som er kjent med spillhistorien. Activision ble faktisk grunnlagt som et spin-off-selskap fra Atari, og ble en stor aktør takket være spillene sine til Atari 2600.

Du kan se alle spillene som blir gjenutgitt på bildet nedenfor, og de vil selges for 35 dollar stykket. Vi har også en presentasjonsvideo å dele.