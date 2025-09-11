Atari-sjef erter på seg videospilltilpasninger: "Det er mange muligheter på det området"

HQ

Med det stadig økende antallet videospillfilmatiseringer ute i naturen eller under aktiv utvikling, og med den enorme skatten av immaterielle rettigheter som Atari forvalter, må man lure på om Atari har noen store visjoner om å erobre Hollywood.

Dette var et spørsmål vi også stilte direkte til Ataris administrerende direktør Wade Rosen under Gamescom, hvor vi spurte om spillfilmatiseringer er et område som Atari ser muligheter i.

"Ja, definitivt. Det gjør vi definitivt," svarte Rosen. "Jeg kan ikke snakke om det mer enn det, men ja, det er absolutt mange muligheter på det området. Du vet, det er... Jeg tror at når vi er på utsiden og ser en sesong av The Last of Us eller en film komme ut, så er det som om det er ute. Den må ha fått grønt lys for 12 måneder siden. Disse tingene er vanligvis under utvikling i et halvt tiår. Så det eneste jeg vil si, er at det er en lang prosess. Det er mye som ligger bak, men absolutt. Vi, du vet, det er en side av huset som betyr mye for oss, og som jeg bryr meg om personlig."

Så det er selvsagt ikke utelukket at Ataris logo dukker opp på kinolerretet i fremtiden, men hva vi kan forvente oss på denne fronten, kan en Asteroids, Lunar Lander, Bubsy, RollerCoaster Tycoon, Missile Command, eller Yars film være i horisonten? Eller kanskje noe fra den nylig oppkjøpte IP-en fra Ubisoft?