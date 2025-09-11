Atari-sjef om å komme tilbake i konsollkappløpet: "Vi konkurrerer ikke på noen måte med Microsoft, Nintendo eller Sony"

HQ

Atari er tilbake, ikke sant? Det legendariske spillselskapet lager nye spill og lanserer stadig ny maskinvare, selv om det er retroutstyr. Betyr dette at Atari har store ambisjoner om å igjen vende tilbake til toppen av spillverdenen og konkurrere direkte med Sony, Microsoft, Nintendo og de andre gigantene i moderne tid? Selv om ambisjonene nok er der til en viss grad, er det overhodet ikke noe Atari tenker på for øyeblikket, noe administrerende direktør Wade Rosen bekreftet overfor oss under et intervju på Gamescom.

Vi spurte Atari-sjefen om det er noen sjanse for at Atari vil se ut til å konkurrere med de viktigste konsollprodusentene og noen gang se ut til å lansere en ny og moderne enhet. Han fortalte oss veldig tydelig at dette er "absolutt ikke" tilfelle, og at fokuset fortsetter å være på retroprodukter, spesielt for maskinvaresektoren.

I sin helhet uttalte Rosen: "Absolutt ikke. Absolutt ikke. Nei, jeg vil se rett inn i kameraet og være veldig ærlig. Definitivt ikke. Vi konkurrerer ikke på noen måte med Microsoft eller Nintendo eller Sony. Flotte partnere. Nei, jeg mener, vi samarbeider med dem på mange prosjekter. Jeg er alltid veldig nøye med å gjøre det klart.

"Nei, vi elsker virkelig å leve i dette rommet. Jeg tror måten vi ser på det på, er at mange av disse klassiske konsollene blir sett på som døde konsoller. De blir sett på som eldre maskinvare. Og det jeg innså bare fra meg selv, men også før jeg kom til Atari og hit, er at folk fortsatt lager spill for 2600 og 7800 og, du vet, Genesis og Nintendo og Game Boy. Jeg mener, du kan stort sett gå til nesten hvilken som helst, til og med Jaguar og Lynx har nye spill laget for dem. Så er dette døde konsoller, eller er de levende økosystemer? Det var egentlig det vi ønsket.

"For det første å gi fansen en måte å spille klassiske kort på som ikke involverer, du vet, en CRT-TV eller mye modding og en retro-greie som prøver å få dette inn i en digital-TV, men å virkelig finne en enkel måte å umiddelbart dykke tilbake til ting de elsker, til kort de har, og deretter å gi samfunnet mer av et utløp for å selge sine, spillene de lager, for å bringe dem til markedet, for å ha en større spillerbase som kan appellere til.

"Så ja, vi behandler det som et levende økosystem. Og jeg tror det er, jeg tror at av alle de store spillselskapene som har hatt maskinvare opp gjennom årene, så er nok innovasjonen der å innse at disse gamle systemene ikke er, faktisk ikke er døde i det hele tatt, men at de er levende økosystemer. Og hvis vi vil, kan vi bringe dem tilbake og fortsette å fungere. Og jeg tror de har en plass i det moderne samfunnet."

Du kan få med deg hele intervjuet med Rosen nedenfor, der vi også snakker om tilbakekomsten av Bubsy, om Atari ønsker å utvide og utvide andre eldre lisenser, og mer.