Atari-sjefen drømmer om remastere med Kojimas Snatcher og Panzer Dragoon Saga øverst på listen

Det finnes tonnevis av remastere og nyinnspillinger der ute akkurat nå, og flere er på vei, noen veldig godt begrunnet, mens andre føles som helt unødvendige cash grabs. I et intervju med VGC snakket Atari-sjef Wade Rosen litt om remastere og benyttet også anledningen til å nevne spill han kunne tenke seg å blåse nytt liv i - og vi tror mange av dere vil nikke gjenkjennende :

"Hvis vi noen gang fikk sjansen til å jobbe med Panzer Dragoon Saga eller Ogre Battle eller Snatcher eller noe sånt ... Jeg mener, jeg vet ikke om det ville gjort det bra, men jeg ville nok presset det gjennom og sørget for at vi gjorde det, bare fordi jeg ville elsket å jobbe med noe av det."

Panzer Dragoon Saga regnes ofte som det beste spillet som ble utgitt til Segas Saturn-konsoll, og i motsetning til de to skytespillforgjengerne var det et rendyrket rollespill med sideoppdrag, turbaserte kamper og levelling. Det ble utviklet som et drømmeprosjekt og manglet fullstendig mainstream-fokus, og å gi det en ny sjanse ville være en kulturell bragd av de helt store, ettersom det tragisk nok er få som har spilt det.

Ogre Battle, derimot, var stort på 90-tallet og bød på en mer strategisk rollespilltilnærming. Det finnes fem spill i serien, og ingen av dem ble utgitt i Europa da de først kom ut (men har siden blitt inkludert i samlinger, abonnementstjenester og nyutgivelser). Til slutt har vi Snatcher, et cyberpunkeventyr utviklet av Hideo Kojima selv. Det ble opprinnelig bare utgitt i Japan i 1988 for konsoller som knapt nok var tilgjengelige i Europa (MSX2 og PC-8801), men ble senere portert til Mega-CD, etterfulgt av PlayStation og Saturn.

Alle disse titlene er mesterverk, høyst interessante og praktisk talt ukjente for folk flest - så la oss håpe Rosen får det som han vil. Han er imidlertid klar over at dette ikke bare kan være lidenskapsprosjekter; de må også gi ut mer kommersielt levedyktige titler :

"Men det hele må være i balanse. Hvis dette selskapet bare ble som "hvilke spill vil Wade jobbe med?", ville vi ikke eksistert så lenge."

Et eksempel på hva han mener er det kommende Mortal Kombat: Legacy Kollection (som vi har en helt ny forhåndsvisning av her). Her, sier han, møtes lidenskap og potensiell kommersiell suksess:

"Målet er alltid å prøve å gjøre noe som både er noe vi virkelig brenner for, og som samtidig har stor kommersiell levedyktighet. Jeg tror et godt eksempel på det er Mortal Kombat: Legacy Kollection, ikke sant? Folk har blitt med og søkt om å bli en del av Digital Eclipse for å jobbe med den serien. Det er ikke noe vi motvillig tok på oss, folk er så begeistret for det. Og ja, vi tror det kommer til å ha en veldig sterk kommersiell levedyktighet."

En vanskelig balansegang, med andre ord, eller som han selv sier :

"Hvis du bare er talldrevet, knuser det ånden i selskapet. Hvis du bare er lidenskapsdrevet, ja, da har du ofte ikke noe selskap."

Uansett krysser vi fingrene for remastere av Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle og Snatcher - det er virkelig på tide at flere får glede av disse.